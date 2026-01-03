López Miras se solidariza con el pueblo venezolano "que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro"

MURCIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que "está siguiendo con atención" la situación en Venezuela, ha mandado todo su apoyo al pueblo venezolano "que durante años ha sufrido la dictadura de Maduro, un opresor que ha ignorado el resultado de las urnas".

"España y la Región de Murcia son hogar de miles de venezolanos que saben lo que es perder la libertad. Con la sincera esperanza de que, a partir de hoy, la recuperen", ha subrayado López Miras en sus redes sociales.