Lucas exige a López Miras que detalle "cuántos pacientes se han visto afectados" por el fraude de las prótesis

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha reclamado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que "dé la cara" y comparezca en la Asamblea "para responder a la pregunta de cuántos pacientes se han visto afectados en sus operaciones en la utilización de material no homologado y caducado y por tanto poniendo en riesgo su vida y su salud".

"Estamos ante un auténtico escándalo y hay que darle solución y transparencia. No podemos quitarle importancia", ha apuntado, antes del acto de toma de posesión del rector de la UMU, Samuel Baixauli.

Asimismo, Lucas ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Juan José Pedreño. "No puede seguir ni un minuto más", ha aseverado.

Por último, ha reclamado al Gobierno regional que "se deje de presiones para intentar tapar las evidencias y este escándalo".