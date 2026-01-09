Lucas: "El nuevo modelo de financiación autonómica corrige la infrafinanciación de la Región de Murcia"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante la rueda de prensa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado que la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero "corrige la infrafinanciación de la comunidad autónoma ya que es la que más aumenta porcentualmente sus recursos, cerca de un 20% más con respecto al modelo actual".

Lucas ha detallado, en una rueda de prensa posterior a la comparecencia de la ministra, que la comunidad autónoma recibirá 1.188 millones de euros lo que considera "una gran noticia para el conjunto de la Región de Murcia".

Así, ha asegurado que reformar el sistema de financiación autonómica "es un gran desafío y requiere tener en cuenta muchas variables y voluntad de acuerdo", algo que ha reprochado al Partido Popular al afirmar que "el sistema caducó en 2014 con un Gobierno de Mariano Rajoy que no quiso abordar su reforma".

Para Lucas, este nuevo modelo "atiende las necesidades de todas las comunidades autónomas" y lo ha calificado de "más transparente, más justo y más solidario". "Garantiza la financiación de los servicios públicos y la solidaridad interterritorial aumenta entre 1.000 millones de euros", ha añadido.

Asimismo, también ha señalado que "es más equitativo, al reducir a la mitad la distancia actual en financiación por habitante", para lo que el Estado aportará al sistema 21.000 millones euros adicionales.

El delegado del Gobierno ha afirmado que esta propuesta "recoge las reivindicaciones de la Región de Murcia siguiendo el criterio de población ajustada y blinda la solidaridad territorial".

Lucas considera que el nuevo modelo "supera todas las expectativas" del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, a quien ha pedido "anteponer la Región de Murcia a los intereses de su jefe Feijóo".

A López Miras también le ha preguntado sobre cuál es su alternativa. "No se puede justificar la falta de gestión por la infrafinanciación y a la hora de la verdad renunciar a que la Región de Murcia cuente con más recursos".

Por último, Lucas ha apuntado que esta propuesta se va a analizar y debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se votará en el Congreso de los Diputados.