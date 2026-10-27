Lucas pide a la FREMM que "asuma su parte de responsabilidad y se siente a negociar"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en una reunión con las secretarías generales de UGT y CCOO - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha pedido a la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM) que "asuma su parte de responsabilidad y se siente a negociar con las organizaciones sociales" con motivo de la huelga del sector del metal.

Lucas trasladó este pasado lunes a las secretarías generales de UGT y CCOO en la Región de Murcia su apoyo a las reivindicaciones de sus afiliados y les pidió que las protestas se desarrollen "de manera pacífica, sin alteraciones de orden público y respetando el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que no deciden secundar los paros".

La Delegación de Gobierno ha afirmado que Lucas está desde este lunes en "contacto permanente" con los representantes sindicales, las empresas afectadas y las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para intentar "armonizar" el derecho a la huelga iniciada esta martes por los empleados del metal con el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que deciden no secundarla.

Posteriormente, Lucas se reunió con el jefe Superior de Policía y el coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil para preparar el oportuno dispositivo de seguridad.

"He dado instrucciones de que el dispositivo policial sea, fundamentalmente, de carácter preventivo, además de proporcional y proporcionado, y que se desarrolle buscando siempre conciliar ambos derechos de manera pacífica", ha explicado.

"Defiendo el derecho a la huelga de los trabajadores del metal, y por eso les he reiterado la necesidad de que éste se ejerza de manera pacífica y sin alteraciones de orden público que deslegitimen sus legítimas reivindicaciones", ha añadido.

"El dispositivo policial desplegado en Escombreras y Navantia ha permitido que cientos de trabajadores pudieran acceder esta mañana sin incidentes a sus puestos de trabajo", ha explicado Lucas, que también está en contacto permanente con los responsables de las principales empresas ante cualquier eventualidad que pudiera surgir.