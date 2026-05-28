Lucas (PSRM): "López Miras se ríe de la ciudadanía y simula una remodelación para cesar al consejero de Salud"

Archivo - El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas - PSOE - Archivo

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha criticado la remodelación del Ejecutivo autonómico anunciada este jueves por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, al que ha acusado de "reírse de la ciudadanía" y de cometer una "falta de respeto" hacia los ciudadanos de la Región de Murcia.

Según el líder socialista, el jefe del Ejecutivo autonómico ha permanecido "una semana desaparecido" para "simular" un cambio de gabinete que, a su juicio, solo busca "cesar" al anterior consejero de Salud, Juan José Pedreño, y "premiar" a la máxima responsable del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, situándola como nueva consejera del ramo.

Lucas ha señalado que la remodelación se produce "cuando estamos conociendo los primeros testimonios de las víctimas de la trama de la prótesis" y después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional haya "confirmado el uso de material caducado y no homologado en operaciones médicas".

En este sentido, ha afirmado que López Miras "ha faltado el respeto al millón y medio de mujeres y hombres de la Región de Murcia, a las personas que no saben si sus familiares o ellas mismas han sido intervenidas con material caducado o no homologado".

"La Región de Murcia no se lo merece. Por eso, quiero mandar un mensaje a toda la ciudadanía: vamos a llegar hasta el final. Caiga quien caiga", ha concluido el dirigente del PSRM-PSOE.