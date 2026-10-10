Lucas (PSRM): "Necesitamos más psicólogos en la sanidad pública, en todos y cada uno de nuestros centros de salud"

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas - PSRM

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado que la Región de Murcia necesita más psicólogos en la sanidad pública, en todos y cada uno de los centros de salud, porque la salud mental no puede ser un privilegio ni depender de la cuenta bancaria de una persona. "Es un derecho y vamos a garantizarlo".

En el Día Mundial de la Salud Mental, Lucas ha puesto el foco en los jóvenes, ya que el 75 por ciento de los problemas de salud mental comienzan antes de los 18 años. Por ello, ha hecho un llamamiento a sumar fuerzas entre todas las administraciones públicas para reforzar los servicios públicos de atención a la salud mental.

Además, el líder socialista ha mandado un mensaje de agradecimiento a la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia (FEAFES) por la labor fundamental que realiza cada día, y ha asegurado que siempre tendrán al Partido Socialista a su lado.

"No podemos mirar hacia otro lado mientras miles de jóvenes de nuestra Región no pueden acceder a un psicólogo porque no pueden pagarlo. No podemos permitir que miles de personas tengan que convivir con la ansiedad o la depresión sin recibir la atención que necesitan por sus ingresos", ha concluido.