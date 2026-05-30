Luengo (PP):"El nuevo Gobierno es el mejor preparado para dar una respuesta eficaz a los grandes desafíos de la Región"

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MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia José Miguel Luengo ha subrayado hoy, con motivo de la toma de posesión de los nuevos consejeros del Ejecutivo autonómico, que "el nuevo Gobierno del presidente Fernando López Miras es el mejor preparado para dar una respuesta eficaz a los grandes desafíos del presente y el futuro de nuestra Región".

"Mientras el PSOE de Pedro Sánchez se aferra al poder para protegerse de las investigaciones judiciales, el PP de López Miras no tiene más objetivo que gobernar para todos y seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos", ha señalado Luengo.

"Hoy es un gran día para el Partido Popular y toda la Región de Murcia: nuevo Gobierno, nuevo impulso, nuevas caras y nuevos retos", ha resaltado el dirigente del PP. "Afrontamos con renovadas fuerzas y toda la determinación una nueva etapa que supone la recta final de una legislatura de éxito para la Región", ha apostillado.

"Con esta remodelación del Gobierno regional, no solo se garantizan la estabilidad y las certezas en la Región frente a la parálisis e incertidumbre de un sanchismo asediado por la corrupción, sino que nos rearmamos políticamente para poner solución a los retos más importantes que tenemos por delante", ha añadido Luengo.

A ese respecto, ha destacado la importancia de "seguir dando la batalla por los intereses de la Región", como por ejemplo "la defensa del Trasvase Tajo-Segura, que el Gobierno de Sánchez amenaza con cerrar", o "continuar reivindicando una financiación autonómica justa y más infraestructuras frente al abandono del Ejecutivo central".

Además, ha añadido, "continuaremos planteando remedios a lo que Sánchez ha convertido en la principal preocupación de los españoles, como es el acceso a la vivienda, sin olvidarnos de otras materias importantes como es la protección del Mar Menor".

"En suma, nos mueve la ambición de una Región más fuerte, que refuerce su Estado del Bienestar, consolide su crecimiento económico y continúe creando más empleo y de mayor calidad", ha remarcado Luengo.

"Frente a la falta de rumbo, el desgaste institucional y el ruido continuo del desgobierno de Pedro Sánchez, la Región de Murcia, de la mano del presidente López Miras, ofrece estabilidad, trabajo, certezas y decisión para afrontar el futuro", ha concluido.

"EL PP DE LÓPEZ MIRAS ROZA LA MAYORÍA ABSOLUTA"

Luengo también ha hecho referencia a la encuesta de Sigma Dos publicada por la televisión autonómica 7 Región de Murcia, en la que, según ha destacado, "se refleja la cada vez mayor confianza de los ciudadanos de la Región de Murcia en las políticas del Gobierno del presidente Fernando López Miras".

"Si se celebraran hoy elecciones en la Región de Murcia, el Partido Popular las ganaría con contundencia y rozaría la mayoría absoluta", ha subrayado el secretario general. "Además, el presidente López Miras, no solo sería el líder mejor valorado y el único que aprueba, sino que su reconocimiento ciudadano doblaría a quien ocupa el segundo puesto en esa escala de valoración", ha añadido.

En cuanto a la estimación de voto para el Congreso de los Diputados, Luengo señala que el Partido Popular "también vencería con claridad y se haría con la mitad de los escaños en liza", mientras que "PSOE y Vox solo pueden aspirar a disputarse el segundo lugar".

"Estos resultados plasman un respaldo mayoritario a la acción de gobierno del Partido Popular y del presidente López Miras, y son el mejor acicate para seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Región", ha concluido.