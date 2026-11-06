La Mancomunidad del Taibilla licita obras por 3,4 millones en instalaciones de abastecimiento en Lorca y Abanilla - MCT

MURCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha autorizado la contratación de tres proyectos de obras por un importe conjunto de 3.418.677,95 euros, IVA incluido, para modernizar infraestructuras hidráulicas y mejorar las instalaciones de abastecimiento de agua potable en los municipios de Lorca y Abanilla.

El Comité Ejecutivo del organismo, reunido este viernes en sus oficinas centrales de Cartagena, ha dado luz verde a estas actuaciones, que afectan al depósito de La Torrecilla y a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Lorca, así como al sifón de Abanilla.

En concreto, el proyecto de renovación y mejora del depósito de La Torrecilla, en Lorca, cuenta con un presupuesto base de licitación de 797.349,88 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Los trabajos contemplan mejorar la impermeabilización y el drenaje de la cubierta, construir un nuevo acceso interior y reparar distintos elementos estructurales.

Por su parte, las obras para construir una nueva era de secado y adecuar los filtros cerrados de la ETAP de Lorca disponen de un presupuesto de 939.343,19 euros y un plazo de ejecución de diez meses. La intervención permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento temporal de los fangos deshidratados generados durante el proceso de potabilización, para facilitar su posterior recogida y transporte a instalaciones autorizadas.

La tercera actuación corresponde a la renovación del tramo de subida del sifón de Abanilla, con un presupuesto de 1.681.984,88 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. El proyecto pretende solucionar las pequeñas pérdidas de agua detectadas por el deterioro de algunos elementos de la infraestructura y mejorar su seguridad, fiabilidad y funcionamiento. Los trabajos se realizarán garantizando la continuidad del suministro.

El presidente de la MCT, Juan Cascales, ha señalado que estas inversiones permitirán aumentar la garantía de abastecimiento a la población y optimizar el funcionamiento de las infraestructuras del organismo.

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y RECURSOS HÍDRICOS

Por otro lado, el Comité Ejecutivo ha autorizado la contratación de cuatro expedientes de servicios por un importe conjunto de 6.724.057,41 euros, IVA excluido, así como el suministro de energía eléctrica para las instalaciones del organismo, por 72.656.894,29 euros, también sin IVA.

Asimismo, ha realizado un seguimiento de los recursos hídricos empleados durante el año hidrológico 2025-2026. La producción acumulada de agua potable hasta septiembre ha alcanzado los 231,01 hectómetros cúbicos, un 0,58% más que en el mismo periodo del año hidrológico anterior.

De ese volumen, 92,76 hectómetros cúbicos procedieron del trasvase, lo que representa el 40,15% del total; 55,36 hectómetros cúbicos del río Taibilla (23,96%); 54,37 hectómetros cúbicos de desalación propia de la MCT (23,54%); 28,06 hectómetros cúbicos de desalación de Acuamed (12,15%) y 0,46 hectómetros cúbicos de otras fuentes (0,20%), según ha informado la MCT.

La precipitación acumulada durante el año hidrológico 2025-2026 en la presa del embalse se situó en 525,9 litros por metro cuadrado, frente a los 383,5 registrados en el ejercicio anterior.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla abastece de agua potable en alta a 80 municipios de Murcia, Alicante y Albacete, con una población permanente de 2,5 millones de personas, que supera los 3,5 millones durante el verano.