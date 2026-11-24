Presentación del Mapa Virtual de la Igualdad - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, ha presentado este martes el Mapa Virtual de las Rutas por la Igualdad de San Javier, "una nueva herramienta para seguir trabajando en la Igualdad desde una perspectiva innovadora, participativa y cercana".

La propuesta persigue por un lado que los vecinos recorran las calles siguiendo las rutas ya existentes y por otro que conozcan la historia, la trayectoria y la aportaciones de mujeres que transformaron la sociedad y abrieron camino en muchos ámbitos, y que van jalonando las tres rutas existentes, han informado desde el Consistorio.

En la actualidad el mapa cuenta con tres Rutas por la Igualdad que se reparten 21 figuras femeninas, que se instalan en mobiliario urbano. Las rutas están dedicadas a las 'Pensadoras y Pioneras', y van desde Clara Campoamor a Mafalda; a 'Derechos y Libertades' y a 'Mujeres en el Deporte'.

El apartado virtual viene a través de la aplicación San Javier Activa donde donde ya existe una ventana dedicada a las Rutas en la que se podrá consultar los itinerarios, seguirlos y escanear los códigos de las muñecas para profundizar en los valores de cada mujer destacada.

La ruta virtual también tendrá premio, ya que todas las personas que finalicen los recorridos de cada ruta recibirán un obsequio y además, participará en tres sorteos anuales de dos entradas para el teatro. La propia aplicación, mediante el escenario de todas las figuras que van a apareciendo en la ruta será la que certifique que se ha completado.

La edil ha insistido en el doble objetivo de esta iniciativa que pretende invitar a la gente a que ande y se mueva, y a que lo haga siguiendo estas rutas en las que al mismo tiempo será cada vez más consciente de las mujeres que trabajaron para cambiar las cosas desde la perspectiva de igualdad.