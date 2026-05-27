María José López Andreo toma posesión como gerente de la Universidad de Murcia - UMU

También ha tomado posesión Pedro Hellín como vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado este miércoles, 27 de mayo, el acto oficial de toma de posesión de María José López Andreo como nueva gerente de la institución y de Pedro Hellín como vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica.

La ceremonia, desarrollada en el Edificio ESIUM del Campus de Espinardo, ha contado con la presidencia del rector, Samuel Baixauli, junto al presidente del Consejo Social, Bartolomé Viúdez, y el secretario general de la UMU, Eloy Ángel Villegas; así como de la gerente saliente, María Dolores Almagro, han informado desde la institución.

Tras asumir sus funciones, la nueva gerente ha pronunciado un discurso en el que ha definido su hoja de ruta para los próximos años y en la que apuesta por una gestión "cercana y participativa".

En su intervención, ha destacado que pretende desarrollar un modelo de gerencia "transversal a las diferentes áreas de la universidad y cercana a las personas" basado en una "gestión colaborativa que rinde cuentas y avanza hacia el reconocimiento del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios".

La gerente ha concluido señalando que su prioridad es "lograr una universidad mejor, basada en el reconocimiento y la motivación de quienes la construyen cada día".

Por su parte, el rector Baixauli ha cerrado el acto con palabras de confianza hacia López Andreo, destacando que es "una persona que atesora todos los méritos necesarios para abordar estas funciones".

Baixauli ha subrayado el papel estratégico que desempeñará la gerente en el equipo rectoral durante el nuevo mandato de seis años para afrontar los retos identificados en la institución; y ha manifestado su convencimiento la Universidad de Murcia seguirá mejorando "gracias al trabajo diario comprometido de quienes conforman la comunidad universitaria".

Baixauli también ha dado la bienvenida al equipo de gobierno a Pedro Hellín como vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica, quien no pudo tomar posesión el pasado 22 de mayo junto al resto del equipo.