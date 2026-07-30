Más de 200 agentes de Policía Local de Murcia integrarán el dispositivo para la operación salida del 1 de agosto

Archivo - Dos agentes de la Policía Local de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha este viernes, 1 de agosto, un dispositivo especial de Policía Local con motivo de la operación salida de verano, en el que participarán más de 200 agentes para regular el tráfico y atender incidencias en el casco urbano y en los principales accesos y salidas del municipio, según ha informado el consistorio.

El operativo se desarrollará durante uno de los fines de semana con mayor intensidad circulatoria del año. Según las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre este viernes 1 y este domingo 3 de agosto se realizarán 6,9 millones de desplazamientos por carretera en toda España.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha explicado que el dispositivo tiene como objetivo prevenir incidencias y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier eventualidad que pueda producirse durante estos días de elevada intensidad de tráfico.

Los agentes estarán presentes en los principales puntos de regulación del tráfico del municipio, especialmente en aquellos donde habitualmente se registra una mayor afluencia de vehículos durante las operaciones salida. Entre ellos figuran la incorporación a la A-30 desde Ronda Sur, el nudo de Espinardo, Ronda Norte, La Alberca y El Rollo, así como otros puntos de Beniaján, en la avenida de Levante; Alquerías, en la carretera MU-300, y Sucina, en la MU-301.

El dispositivo se coordinará con la Dirección General de Tráfico, que prevé restricciones a la circulación de vehículos de gran tonelaje y de transporte de mercancías peligrosas en determinados horarios y tramos viarios para favorecer la fluidez del tráfico.

La Policía Local recomienda planificar previamente los desplazamientos, consultar el estado de las carreteras y revisar el vehículo antes de iniciar el viaje, prestando especial atención a neumáticos, frenos, alumbrado e ITV.

Asimismo, aconseja realizar descansos cada dos horas en trayectos largos, mantener una adecuada hidratación, respetar la distancia de seguridad, utilizar el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil cuando sea necesario y evitar distracciones al volante, especialmente el uso del teléfono móvil.