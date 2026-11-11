Más de 250 personas se concentran en Murcia bajo el lema 'Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos'

Concentración de piquetes en el centro de Murcia, en el marco de la huelga general - EUROPA PRESS

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 personas se concentran en la Plaza de la Fuensanta de Murcia en el marco de la jornada de huelga general, en una movilización que cuenta con la presencia y participación de los sindicatos CCOO, UGT y STERM.

El acto, custodiado por efectivos de la Policía Nacional, está presidido por una pancarta con el lema 'Ni rentistas ni patrones. Contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos'.

Durante la protesta, los participantes han coreado proclamas como "Sus beneficios, nuestra miseria" y "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste".

La presión de los piquetes informativos desplegados ha obligado al establecimiento de El Corte Inglés a echar el cierre de forma momentánea minutos antes de las 12.00 horas.