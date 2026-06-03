Más de 300 efectivos y 9 medios aéreos continúan los trabajos de extinción del incendio de Los Garres

Incendio en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en el término municipal de Murcia - DIMA

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Operativos adscritos al Plan Infomur de lucha contra los incendios forestales en la Región trabajan junto a medios de extinción del Ayuntamiento de Murcia y del Estado en el incendio declarado este martes por la tarde junto a la pedanía de Los Garres y Los Lages, en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en el término municipal de Murcia, que ha afectado ya a 177 hectáreas de terreno, según ha informado la Comunidad.

Más de 300 personas, pertenecientes a la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales de la Secretaría Autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, la Unidad Militar de Emergencias, además de voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, se encuentran sobre el terreno.

Desde primera hora de este miércoles también están todos los medios aéreos de la Comunidad --cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias--, a los que se están sumando los cinco medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que desde ayer se encuentran en el terreno.

Dos personas atendidas Sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 atendieron este martes a dos personas afectadas, una por quemaduras leves y la otra por inhalación de humo. Ninguno precisó traslado al hospital.

La primera llamada informando del incendio fue recibida por el 1-1-2 a las 15.10 horas de este martes. Desde entonces, el teléfono único de emergencias ha recibido más de 700 llamadas relacionadas con este incidente. A las 16.15 horas se declaraba la emergencia en situación 2 del Plan Infomur.

Igualmente, los centros escolares de la zona han abierto sus puertas sin incidencias para que los alumnos puedan asistir a sus clases con total normalidad.