Más de 3.500 jóvenes participan en programas de emprendimiento en el Ceeim

Un momento de la reunión del Patronato del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) - CARM

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estrategia del Gobierno regional para convertir talento en nuevas oportunidades empresariales encuentra uno de sus principales instrumentos en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim).

El balance de la actividad del centro en lo que va de año refleja el alcance de esta labor, con más de 3.500 jóvenes participantes en iniciativas emprendedoras, una incubadora tecnológica al completo y startups que acceden a financiación, reconocimiento y mercados internacionales.

El director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) y presidente del Ceeim, Joaquín Gómez, destacó este valor estratégico durante la celebración de la reunión del Patronato del centro, en la que se analizó su actividad y se hizo balance de los primeros meses del año.

El responsable del Info subrayó que el arranque del año "muestra la fortaleza de un modelo que permite acompañar el talento a lo largo de todo su recorrido, desde el despertar de las vocaciones emprendedoras hasta el crecimiento empresarial y la apertura a mercados internacionales".

La promoción del emprendimiento en edades tempranas constituye uno de los pilares de esta estrategia. Entre los programas desarrollado por el Ceeim destacan iniciativas como 'Te lo contamos en el aula', 'Makers School', 'Abriendo Espacios y Mentes', el concurso 'Imagina una Empresa Diferente', el Concurso Jóvenes Inventores o el proyecto BeSTEAM, destinado a fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes.

Cuando esas ideas emprendedoras dan el salto al mercado, encuentran en el Ceeim un espacio para desarrollarse. La incubadora tecnológica del centro mantiene actualmente una ocupación completa y continúa incorporando nuevas startups innovadoras.

Además, hasta este momento se ha prestado apoyo y asesoramiento a 40 empresas y emprendedores, se han tutorizado 23 proyectos empresariales y se han impulsado nuevas oportunidades de acceso a financiación pública y privada a través de la red regional de inversores MurciaBan.

La actividad del Ceeim se completa con programas de internacionalización, innovación abierta y conexión con mercados y agentes estratégicos. El centro participa actualmente en cuatro proyectos europeos junto a 44 socios de 18 países. Además, ha impactado a 43 empresas mediante iniciativas internacionales y ha organizado 38 eventos con más de un millar de asistentes.

"Todo ello consolida al Ceeim como uno de los principales instrumentos del Gobierno regional para convertir talento, innovación y tecnología en nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo de calidad, porque la innovación solo genera desarrollo económico cuando existe un ecosistema capaz de transformar conocimiento en oportunidades reales de negocio, y ese es precisamente el papel que desempeña este centro de referencia", afirmó Gómez.

UN ECOSISTEMA QUE GENERA PROYECTOS GANADORES

La labor del Ceeim como motor de emprendimiento innovador y transformador ha sido resaltada también con distinciones que avalan su impacto social y económico. Entre las distinciones obtenidas en lo que va de año, destaca la concesión del Premio Juventud de la Región de Murcia 2026 en la categoría de Igualdad al Ceeim por el proyecto BeSTEAM, que pone en valor el compromiso del centro con la igualdad de género en disciplinas científico-tecnológicas.

Además, destacan los galardones obtenidos por empresas vinculadas, como Health Point Europe, ganadora del reto nacional de sostenibilidad lanzado por ArcelorMittal en el concurso nacional de innovación abierta 'AOI 2026'; Limbium, ganadora del premio nacional Emprendedor XXI y Furgox, ganadora de Venture on the Road.