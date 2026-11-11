Más de 57.000 baleares viajaron al extranjero en julio, principalmente a Francia e Italia

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MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 59.548 residentes en la Región de Murcia viajaron al extranjero el pasado mes de septiembre, principalmente a Francia (18.723), Italia (8.486) y Portugal (6.058).

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A Francia, Italia y Portugal, como destino preferente de los murcianos, le siguieron Reino Unido (5.804), Alemania (3.324), Marruecos (2.221), Países Bajos (1.602), Bélgica (1.438), Polonia (983) y Estados Unidos de América (911).

Por lo que respecta al turismo interior, 354.347 residentes en la Región visitaron otra comunidad autónoma durante el pasado septiembre.

A la cabeza estuvieron Comunidad Valenciana (123.216) y Andalucía (80.150), seguidas de Madrid (44.972), Castilla-La Mancha (41.087), Cataluña (18.242), Castilla y León (10.373), Aragón (7.025), Baleares (5.582), Galicia (5.070) y Canarias (3.736).

Por otro lado, 236.074 españoles viajaron a la Región de Murcia en el noveno mes del año en curso, la mayoría de ellos de la Comunidad Valenciana (76.536) y Madrid (50.833).

El resto de visitantes eran de Andalucía (47.653), Castilla-La Mancha (25.796), Cataluña (12.984), Castilla y León (5.464), Baleares (2.510), Aragón (2.496), País Vasco (2.315) y Galicia (1.998).

La estadística del INE, en lo que se refiere a los turistas extranjeros que visitan la Región de Murcia, mantiene los datos actualizados únicamente hasta diciembre de 2025. En ese periodo arribaron 103.184 turistas extranjeros, de los que 14.838 eran de Reino Unido, 11.979 de Francia y 11.144 de Alemania.