Más de 90 efectivos conforman el dispositivo de seguridad de la bajada de la Virgen de la Fuensanta, en Murcia - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha preparado un dispositivo especial de seguridad con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta, prevista para este jueves, 3 de septiembre, desde el Santuario de Algezares hasta la Catedral de Murcia, dentro del operativo diseñado con motivo de la Feria de Murcia 2026.

El dispositivo estará formado por más de 90 efectivos, que se encargarán de garantizar la seguridad de la comitiva durante el recorrido y de incrementar la vigilancia en las zonas con mayor concentración de personas, especialmente en el tramo comprendido entre la Iglesia del Carmen y la Catedral.

La Policía Local también desplegará un operativo especial de regulación del tráfico y control de accesos a lo largo del itinerario, con cortes de circulación en función de las necesidades de la comitiva.

El inicio de la bajada está previsto en torno a las 15.30 horas desde el Santuario de Algezares. El recorrido discurrirá por la calle Nuestra Señora de la Fuensanta, Subida a la Fuensanta, calle Saavedra Fajardo (RM-302), plaza José Canalejas, avenida Región de Murcia (RM-F1), avenida del Progreso, Ronda Sur, avenida Pío XII, calle Torre de Romo y calle Sacerdotes Hermanos Cerón, hasta las inmediaciones de la Iglesia del Carmen. Durante este tramo, la Virgen estará escoltada por agentes de tráfico en motocicleta. A partir de la Iglesia del Carmen y hasta la Catedral se incrementará la vigilancia debido a la previsión de una mayor concentración de personas.

Por su parte, Protección Civil dispondrá de dos vehículos en puntos estratégicos del recorrido y de una ambulancia que acompañará a la comitiva durante todo el itinerario. El dispositivo contará además con un técnico de coordinación, agentes de Emergencias y voluntarios. Asimismo, el Servicio de Bomberos establecerá un retén preventivo con motivo de la llegada de la Virgen a la Iglesia del Carmen y a la plaza Cardenal Belluga.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que el dispositivo responde a la previsión de "una gran afluencia de personas" durante el recorrido.