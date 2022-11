Mateos no descarta acudir a la vía judicial si se aprueba el Plan Hidrológico del Tajo

Asegura que el conflicto es "claramente territorial, que no ideológico, de lucha entre Castilla-La Mancha y Murcia"

LORCA (MURCIA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE), ha defendido este miércoles el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y ha asegurado que, de aprobarse el Plan Hidrológico del Tajo, llevará a cabo "iniciativas judiciales" y todas aquellas actuaciones que entienda como "justas" para "los regantes lorquinos y para nuestro sector primario".

En un comunicado, Mateos ha indicado que desde el Ayuntamiento "vamos a luchar con los medios jurídicos que se estimen convenientes para seguir defendiendo el trasvase Tajo-Segura", al considerar que "es un error que se ponga en duda" esta infraestructura.

"Nosotros ya presentamos alegaciones formales como Ayuntamiento a los planes de cuenca del Tajo y del Segura. Y como alcalde me he manifestado en numerosas ocasiones acerca de la importancia del trasvase no solo para nuestro municipio, sino para toda la comarca y la Región de Murcia", ha precisado.

El regidor ha indicado que estará "muy pendiente" del último paso en la tramitación, ya que se tiene que elevar al Consejo de Ministros. "Vamos a ver si se confirma o no y si creemos que se perjudican los intereses de los lorquinos con este error de concepto, que ya parecía que había un acuerdo previo que podría valernos a todos", ha apostillado.

En este sentido, ha aclarado que "vamos a luchar en dos vías". Por un lado, "la judicial que se pudiera abrir, el Contencioso Administrativo que pueda abrirse, lo que se evaluará por parte de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento" y, por otro lado, "si hay algún otro tipo de actuación de carácter social o movilizaciones o demás" porque "como alcalde siempre estaré del lado de los lorquinos reivindicando lo que entendemos que es justo".

"Vamos a luchar en este conflicto que es claramente un conflicto territorial, que no ideológico, de lucha entre Castilla-La Mancha y Murcia, para lo que tenemos que seguir estando en la misma senda cuando lo que se demandan son cuestiones razonables, como es el mantenimiento del trasvase, vinculado, como no puede ser de otra manera, a la situación del Tajo, pero sin poner fecha de caducidad", ha concluido el primer edil lorquino.