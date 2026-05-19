MC, PSOE y Sí Cartagena defienden la moción de censura para "sacar al municipio del estancamiento"

El portavoz del Grupo Municipal MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, y sus homólogos Manolo Torres, del PSOE, y Juan Pedro Torralba, de Sí Cartagena, durante la rueda de prensa conjunta de este martes - MC CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, y sus homólogos Manolo Torres, del PSOE, y Juan Pedro Torralba, de Sí Cartagena, han ofrecido este martes una rueda de prensa conjunta tras anunciar la presentación de una moción de censura contra el gobierno de Noelia Arroyo en el consistorio de la ciudad portuaria.

Giménez Gallo ha asegurado que el objetivo principal de esta iniciativa es que "los cartageneros puedan recuperar su Ayuntamiento". Para el portavoz de MC esta moción de censura es una manera de "sacar a nuestro municipio del estancamiento y del colapso institucional que llevamos contemplando en los últimos meses de mandato de la alcaldesa, Noelia Arroyo".

El líder de MC ha manifestado que "no se trata de una moción contra Arroyo, sino contra una forma de proceder que perjudica sistemáticamente a Cartagena".

Asimismo, ha denunciado la situación económica y administrativa del Ayuntamiento, reprochando el "aumento constante" del déficit municipal y la "incapacidad del Ejecutivo local para sacar adelante proyectos estratégicos". "El Plan General sigue en un cajón, y desde Semana Santa este Gobierno no trabaja", ha criticado.

Por otra parte Giménez Gallo ha afirmado que el papel de su partido en la oposición "ha sido clave, fiscalizando la acción de un Ejecutivo local que tiene todos los proyectos estratégicos paralizados, mientras presta sumisión al Gobierno regional y confronta con el Gobierno de España".

El portavoz de MC ha destacado el "consenso" de este acuerdo para que en 15 días "los cartageneros vuelvan a tomar las riendas de su futuro, porque Cartagena merece mucho más verdad y menos relato", ha aseverado.

Giménez Gallo ha manifestado que el compromiso de su partido es "trabajar en la dirección que necesitan los cartageneros, porque todo lo que ocurre ahora en Cartagena no nos va a pillar en Madrid".

Asimismo, Giménez Gallo ha manifestado que este acuerdo es "necesario para salir al rescate del municipio". En este sentido, el portavoz de MC ha asegurado que el acuerdo nace "por Cartagena y para Cartagena", defendiendo un "gobierno de concentración" que permita "sumar ilusión, compromiso, capacidad, y vocación de servicio público".

"Somos concejales de Cartagena y no podemos permitir que nuestro municipio se estrelle", ha incidido. "Por Cartagena se pueden hacer muchas cosas: ejecutar las mejoras necesarias en las travesías regionales de nuestro municipio o reivindicar que no podemos tener un hospital con una fachada quemada", ha relatado, "progreso, desarrollo y futuro", ha añadido.

"No venimos a prometer milagros, venimos a prometer trabajo, estabilidad y un Ayuntamiento que sirva cada día los cartageneros", ha explicado el portavoz de MC. "Hay un 25% de mandato por delante y muchos proyectos que Cartagena necesita sacar adelante", ha apuntado.

Giménez Gallo ha subrayado que a Cartagena "hay que defenderla en Murcia y en Madrid, reclamando todo lo que le corresponde, a los cartageneros, desde el tren hasta las inversiones que llevamos años perdiendo".

TORRES: "EL PP TIENE HUNDIDO AL MUNICIPIO"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, ha afirmado este martes que la firma de la moción de censura responde a la necesidad de "acabar con la parálisis, el bloqueo y la descomposición" en las que, a su juicio, el Partido Popular tiene "hundido" al municipio por su "incapacidad de gestión".

Durante su intervención, Torres ha explicado que ha suscrito este acuerdo de forma conjunta con MC Cartagena y Sí Cartagena con el objetivo de "posibilitar el desarrollo y el futuro del municipio desde un proyecto progresista".

En este sentido, ha criticado la acción del actual Ejecutivo local, del que ha asegurado que "ha hundido la economía del municipio; ha incrementado la deuda; ha subido los impuestos; no ha ejecutado ni un solo proyecto propio; ha abandonado a quienes más lo necesitan" y que "lo único que sabe hacer son fiestas y anuncios vacíos".

"El gobierno de la paralización no puede continuar", ha aseverado Torres, quien ha defendido que con este movimiento el PSOE muestra que es un partido "útil, decisivo y con capacidad de Gobierno" para afrontar el futuro de la ciudad portuaria.

Asimismo, el portavoz ha avanzado que de manera inmediata, "en los próximos días", someterán este acuerdo político "a la consulta de la militancia".

Según el dirigente socialista, de prosperar la moción de censura se conformará un nuevo equipo de Gobierno municipal sustentado sobre un programa "democrático, social, igualitario y de convivencia".

Cartagena abrirá "una nueva etapa de gobierno útil, convivencia democrática y política social" que "pondrá fin a los vaivenes, la inestabilidad y al pacto de Gobierno de PP y Vox", según ha manifestado Torres.