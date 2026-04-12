Medio Ambiente abre los montes públicos a los apicultores para favorecer la biodiversidad y la gestión sostenible

Apicultura en el Cerro del Carro, montaña situada en la pedanía de los Royos (Caravaca de la Cruz) - CARM

MURCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha culminado el procedimiento de adjudicación de los aprovechamientos apícolas en montes de utilidad pública de titularidad autonómica para la campaña 2025/26.

La medida facilita a los apicultores el acceso ordenado a emplazamientos en el medio natural y contribuye, al mismo tiempo, a la conservación de la biodiversidad y a la gestión sostenible del territorio.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "esta adjudicación es mucho más que un trámite: es una forma de proteger un oficio tradicional, generar oportunidades en el medio rural y cuidar nuestros montes con reglas claras y garantías para todos".

El plan se enmarca en la planificación anual de aprovechamientos forestales y se ha realizado mediante concurso por procedimiento abierto, conforme a la normativa aplicable. Tras la valoración técnica de las solicitudes y un periodo de exposición pública sin alegaciones, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática aprobó la adjudicación definitiva.

La apicultura aporta beneficios ambientales y socioeconómicos relevantes. La presencia de colmenas en montes públicos favorece la polinización de la flora silvestre, un servicio ecosistémico esencial para el equilibrio de los espacios naturales y la regeneración del monte. Además, el acceso a asentamientos regulados respalda la continuidad de explotaciones apícolas que sostienen actividad económica y empleo ligado al territorio.

Ferreira destacó que "hablar de apicultura es hablar de biodiversidad, de paisaje y de futuro. Cuando las abejas trabajan, el monte se mantiene vivo y nuestros ecosistemas ganan resiliencia". Y añadió que el Gobierno regional "seguirá acompañando al sector con una gestión rigurosa, segura y compatible con la protección del patrimonio natural".

Junto al valor ambiental, la regulación de estos aprovechamientos contribuye a una mayor presencia y vigilancia en el territorio, lo que refuerza la conservación de las masas forestales y el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de incendios.

GARANTÍAS DE CALIDAD, BIENESTAR ANIMAL Y REPARTO EQUITATIVO

El procedimiento de adjudicación incorpora requisitos orientados a asegurar buenas prácticas y garantías para la actividad. La selección exige el cumplimiento de condiciones relacionadas con el bienestar animal, los tratamientos sanitarios y la responsabilidad civil, con el objetivo de proteger tanto a los apicultores como al entorno y favorecer una producción de calidad.

Asimismo, se han aplicado criterios de transparencia y equidad en la valoración, teniendo en cuenta aspectos como la pertenencia a asociaciones, la permanencia en los asentamientos y la producción ecológica.

Para ajustar la adjudicación a la capacidad real de cada profesional, el proceso contempla mecanismos de corrección y, cuando ha sido necesario, sorteos públicos, evitando excesos de cupo y favoreciendo la igualdad de oportunidades.

Según la resolución aprobada, el disfrute de la adjudicación se iniciará con la obtención de la licencia correspondiente y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, con un importe anual que se actualizará de forma acumulativa. Tras las notificaciones y las liquidaciones derivadas del procedimiento, se expedirán las licencias reglamentarias para el inicio efectivo de los aprovechamientos.

Con esta actuación, el Ejecutivo regional "consolida un modelo de aprovechamiento de los recursos forestales que combina impulso al sector primario, equilibrio territorial y protección del medio natural, situando a la Región de Murcia como referente en la gestión sostenible de sus montes públicos", destacan desde el Gobierno regional.