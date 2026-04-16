Medio Ambiente celebra el Día del Libro con rutas, cuentos y naturaleza en su 'Mochila de Actividades'

Foto de archivo de la actividad correspondiente a La Leyenda de la Cueva del Tesoro celebrada el pasado año en Monte Arabí - CARM

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor inicia esta semana la celebración del Día Mundial del Libro (23 de abril) con una programación especial dentro de su 'Mochila de Actividades', que aúna naturaleza, cultura y educación ambiental en distintos espacios protegidos de la Región.

Las actividades previstas para este fin de semana giran en torno a la narración oral, la interpretación del paisaje y el descubrimiento del medio natural, con propuestas dirigidas a todos los públicos. El objetivo es acercar el valor de los entornos naturales a la ciudadanía a través de experiencias participativas y didácticas.

De esta forma, este sábado, 18 de abril, tendrá lugar en el Monte Arabí (Yecla) la ruta guiada 'Cuéntame Arabí', una actividad que propone un recorrido tranquilo por este enclave singular en el que los participantes podrán descubrir algunos de sus rincones más representativos mientras escuchan cuentos e historias vinculadas al lugar.

La iniciativa pretende fomentar la conexión emocional con el paisaje a través de la palabra y la tradición oral.

Al día siguiente, el domingo 19 de abril, el Parque Regional de El Valle (Murcia) acogerá el cuentacuentos 'Un bosque de cuentos', una propuesta que invita a sumergirse en el entorno forestal mediante relatos que cobran vida entre los árboles.

La actividad permitirá a los asistentes experimentar la naturaleza desde una perspectiva creativa, combinando imaginación y aprendizaje ambiental.

RUTA GUIADA 'SALADARES, DUNAS Y FLORES'

De igual forma, el sábado se desarrollará la ruta guiada 'Saladares, dunas y flores' en el Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar.

Esta actividad permitirá conocer la riqueza botánica del espacio, así como las adaptaciones de las especies vegetales a un entorno caracterizado por la salinidad y las condiciones extremas. Se trata de una oportunidad para observar los cambios estacionales del paisaje y comprender mejor su biodiversidad.

A estas propuestas se suma la exposición 'Murciélagos: los guardianes de la noche', que permanece abierta en el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna de El Valle, en Murcia, hasta el próximo 30 de abril.

La muestra ofrece un recorrido divulgativo a través de paneles e imágenes que permiten conocer las especies presentes en la Región, su importancia ecológica y las amenazas a las que se enfrentan.

Esta exposición, desarrollada en colaboración con la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU), está dirigida a público de todas las edades y puede visitarse libremente, sin necesidad de inscripción previa, lo que facilita el acceso a la educación ambiental de forma autónoma.

PROGRAMA 'MOCHILA DE ACTIVIDADES'

La 'Mochila de Actividades' constituye una de las principales herramientas del Gobierno regional para acercar los valores naturales de la Región de Murcia a la ciudadanía, promoviendo el respeto, la conservación y el conocimiento del entorno a través de experiencias prácticas y participativas.

La programación completa correspondiente al periodo comprendido entre abril y junio de 2026 está disponible en la página web de Murcia Natural.

Estas actividades se desarrollan gracias a la cofinanciación de los fondos FEDER de la Unión Europea, lo que permite ampliar la oferta y garantizar su calidad educativa.