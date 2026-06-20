Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio en la Mota del Río a su paso por Murcia

Vista aérea de la zona del río Segura en la que se está produciendo el incendio - 112

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan en estos momentos en un incendio declarado en la mota del río Segura, a su paso por la ciudad de Murcia, que debido al viento en la zona está dificultando las labores de extinción.

A partir de las 15.40 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido cerca de un centenar de llamadas alertando de un incendio declarado en la mota del río Segura, en la zona de La Arboleja, en el término municipal de Murcia.

Según los avisos recibidos, el fuego se habría reavivado en una zona que ya había resultado afectada por otro incendio registrado al mediodía y que, aparentemente, había sido extinguido por efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción varias dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Murcia, apoyadas por dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Asimismo, una brigada forestal se encuentra ya actuando sobre el terreno, mientras que otras dos brigadas forestales se desplazan hacia la zona para incorporarse a las tareas de extinción.

El incendio afecta a ambas márgenes del río Segura, por ello, la Policía Local de Murcia ha informado de la evacuación preventiva de alguna vivienda, ya que las llamas se han extendido y se aproximan peligrosamente a zonas habitadas.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido varias llamadas procedentes del municipio de Alcantarilla informando de la caída de abundante ceniza en sus calles como consecuencia del incendio. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.