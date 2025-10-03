El Mercado de Correos lanza el ciclo de djs 'Indie Vibes El Invernadero'

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música indie llega al Invernadero del Mercado de Correos con el ciclo de sesiones 'Indie Vibes El Invernadero' que todos los jueves "promete noches de buena música, cervezas compartidas y un ambiente único en un espacio que ya se ha consolidado como epicentro cultural de la ciudad", según han informado desde la organización en una nota de prensa.

Este festival ha unido al Mercado de Correos a Mahou para celebrar la cultura independiente con algunos de los nombres más reconocidos de la escena nacional.

UN LINE-UP PENSADO PARA VIBRAR

El nuevo cartel de "Indie Vibes El Invernadero' para los próximos meses reúne a referentes indiscutibles del indie nacional que se subirán a la cabina de El Invernadero para transformar las noches de Murcia.

El 9 de octubre actúa Pau Roca (La Habitación Roja DJ Set) y el 30 Miss Deep In. En noviembre, el día 6 será el turno de Camelots DJs (Iván & Toño), el 13 el de Florent DJ (Los Planetas) y el 27 noviembre, Ley DJ, y el año terminará con Marc Dorian (Dorian DJ Set) el 4 de diciembre.

EL INVERNADERO

El Invernadero ofrece durante todo el año el espacio diferentes conciertos y actividades. Especialmente todos los jueves con donde las sesiones son 100% de música indie con importantes djs.

El director del complejo Mercado de Correos, Francisco Gil, ha destacado que "con 'Indie Vibes El Invernadero' damos un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a la ciudad propuestas diferentes que conecten a la gente a través de la música. Queremos que cada jueves aquí sea una experiencia única, además nuestra alianza especial con Mahou se consolida cada año más y juntos vamos a seguir creando una amplia oferta cultural y gastronómica, gracias a su colaboración especial en las próximas semanas vamos a contar con grandes artistas del panorama indie en España".

El jefe de Ventas de Hostelería Centro-este de Mahou, Diego Aroca, ha asegurado que "en Mahou creemos que la música tiene la capacidad de crear momentos inolvidables y de conectar a las personas. Con este ciclo queremos apoyar a los artistas que forman parte de la escena independiente y, a la vez, enriquecer la vida cultural de Murcia".