El mercado de turismos de segunda mano en la Región de Murcia cierra 2025 superando las 82.100 unidades, según Ganvam

El mercado de turismos de segunda mano en la Región de Murcia cierra 2025 superando las 82.100 unidades - GANVAM

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos de ocasión en la Región de Murcia alcanzó las 82.172 unidades vendidas a cierre de 2025, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al año anterior, según los datos de Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Durante el mes de diciembre, las ventas de turismos de segunda mano en la Región registraron un total de 7.471 unidades, lo que representa una caída interanual del 3,2%. A nivel nacional, por cada turismo nuevo se vendieron 1,9 vehículos usados.

En un análisis por antigüedad, los datos ponen de manifiesto cómo la renovación del parque sigue siendo una "asignatura pendiente", según informó Ganvam en una nota de prensa. En este sentido, si bien las ventas de modelos de entre tres y cinco años crecieron al doble de ritmo (+8,8%) que los de más de diez (+4,6%), las operaciones con estos vehículos de mayor antigüedad concentraron el 57,3% del mercado.

En concreto, el peso de los modelos más antiguos en el mercado de segunda mano explica que la edad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares.

Es por ello que el sector de la distribución, representado por las patronales Ganvam y Faconauto, defienden la necesidad de "impulsar una estrategia eficaz de incentivo al achatarramiento que contribuya a retirar de la circulación los modelos más antiguos y contaminantes".

En este sentido, consideran "imprescindible" que la activación de ayudas directas a la compra de electrificados se complete con el desarrollo del plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible y que recoge el apoyo al Euro 6d.

Para estas entidades, dinamizar la demanda de vehículos de ocasión e incentivar que sea más rentable achatarrar el modelo antiguo y contaminante que revenderlo en el mercado de segunda mano supone "un pilar estratégico e indispensable para impulsar la renovación del parque y, por ende, los objetivos de descarbonización".

Por canales, las importaciones -que concentraron el 6% del mercado- fueron las que más aumentaron sus operaciones, con una subida del 20,8% a cierre del ejercicio. Esto explica que los modelos de entre 5 y 10 años - protagonistas de estas operaciones de importación- crecieran un 13,7% en 2025, han apuntado.

Tras las importaciones, fueron las empresas las que más incrementaron sus ventas con vehículos usados, al subir un 6,2% en 2025, hasta alcanzar las 3 326.075 unidades; mientras que renting y alquiladoras se mantuvieron estables, con unos volúmenes de 164.412 unidades y 146.365 unidades, respectivamente.

LAS VENTAS DE ELECTRIFICADOS DE SEGUNDA MANO, AL ALZA

En un análisis por fuentes de energía, los datos muestran un mercado de segunda mano en el que el diesel marca signo negativo (-0,8%), aunque continúa siendo el combustible mayoritario, con un 49% de la representación en 2025. Le sigue la gasolina, con el 36% de las ventas (+2,3%).

Por su parte, los vehículos electrificados, aunque tienen todavía un peso testimonial, continúan al alza, poniendo de manifiesto cómo el mercado de ocasión consigue rebajar la barrera del precio de adquisición y acercar la movilidad cero emisiones a todas las rentas. En concreto, los eléctricos puros de ocasión -que representaron el 1,3% del total en 2025- aumentaron sus ventas un 53,3%.

Los híbridos enchufables, que concentraron el 2% del total, crecieron un 43,7% a cierre de 2025.