Miguel Sánchez da "un paso atrás" y se aparta de la primera línea de Cs para dedicar más tiempo a su familia y amigos

Publicado 18/02/2019 19:15:40 CET

Afirma que no sabe "qué será" de él ni a qué se dedicará, y se pone a disposición del partido

MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, ha anunciado este lunes oficialmente que da un paso "atrás" tras una "profunda reflexión" y no concurrirá a las primarias de la formación naranja para ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad por motivos personales, con el fin de dedicar más tiempo a su familia y amigos.

Así lo ha hecho saber Sánchez en una rueda de prensa convocada este mismo lunes en la que ha estado arropado por el resto de diputados autonómicos de Ciudadanos, el diputado nacional Miguel Garaulet y otros cargos orgánicos, así como amigos y familiares que han despedido al actual secretario general de Cs con un sonoro aplauso y muestras de cariño.

Sánchez ha señalado que esta decisión es fruto de una "larga y profunda reflexión" que llevaba "tiempo meditando", y la ha tomado después de consultarlo con su familia y seres queridos. Recientemente se la transmitió al secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, que le trasladó su "cariño y comprensión".

"Doy un paso atrás y me pongo a disposición del partido por si en algún momento me requieren para algo", ha señalado Sánchez, quien ha explicado que se ve "con fuerzas" para seguir, pero ha reconocido el "desgaste personal y familiar" que arrastra tras esta legislatura. "Ahora tengo una hija preciosa, y cuando me presenté la otra vez, no", ha recordado Sánchez, quien ha achacado su decisión a su intención de pasar "más tiempo" con su familia.

En cualquier caso, ha aclarado que su decisión es un "no" a liderar el partido y a presentarse a las primarias, a ir de número de uno de la lista a la Presidencia de la Comunidad y a pasar por otra campaña electoral. "Es un 'no' a estar en primera línea del día a día, que es muy bonito pero es duro", ha admitido.

"Es un 'sí' a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos y a mis aficiones, que tenía un poco aparcadas", ha remarcado Sánchez, quien ha explicado que la vida del político "no tiene horas" y supone renunciar a mucho tiempo libre. "A partir de ahora, no sé lo que haré ni lo que será de mí", ha destacado el secretario general de la formación naranja, quien ha explicado que su pareja le está "dando ánimos" y le dice que van a recupera el "tiempo perdido".

Al ser preguntado por el motivo por el que ha cambiado de opinión, ha señalado que anunció que se veía "capacitado" hace casi un año, cuando estaba "imbuido en el proyecto" y como resultado de la "inercia" de su actividad en el partido. "Vas con la inercia y te piensas que esto no se acaba, entre la actividad legislativa, acudir a agrupaciones o los viajes en coche", ha subrayado.

En cambio, cuando la fecha de las primarias se ha acercado, ha visto "de verdad" que se enfrentaba a pasar "otros cuatro años en la brecha". Durante todo este tiempo, recuerda que ha ido "madurando la decisión" tras reunirse con su familia y seres queridos. "Tengo una hija a la que le estoy dedicando muy poco tiempo, tengo amigos y aficiones que he aparcado", ha insistido.

Ahora, cree que toca "echarse a un lado" y "apoyar a quien llegue" porque Ciudadanos, a su juicio, "debe entrar en el Gobierno regional". Sea como sea, ha negado que se haya sentido cuestionado por su partido en ningún momento. "Yo me he sentido respaldado siempre", ha remarcado.

A este respecto, ha desmentido que plantee presentarse a las primarias para engrosar las listas de Ciudadanos al Congreso de los Diputados. Al contrario, ha reconocido que es un puesto que ocupa Miguel Garaulet y, "por encima de todo, está la lealtad", ha enfatizado. "Lo que espero es que salga elegido Garaulet, José Luis Martínez y alguno más", ha remarcado.

BALANCE DE LA LEGISLATURA

En cualquier caso, Sánchez ha ensalzado la labor desempeñada en estos cuatro años por Ciudadanos en la Región de Murcia y ha remarcado que, en política, el consenso "es el mejor servicio que podemos prestar a los murcianos". Así, ha celebrado la capacidad de "diálogo" demostrada por la formación naranja en las instituciones de la Comunidad.

"Hemos hecho historia en estos cuatro años, con políticas que ya se estudian en la facultad", ha remarcado Sánchez, quien ha puesto como ejemplo que, gracias al apoyo de Ciudadanos, "hemos conseguido colocar a la primera mujer presidenta de la Asamblea Regional y hemos cambiado la Ley electoral, de forma que ahora todos los votos valdrán lo mismo".

De la misma forma, ha ensalzado que, gracias a Ciudadanos, "hemos puesto coto a la corrupción; hemos apostado por la transparencia y hemos sacado adelante leyes por unanimidad y consenso". Igualmente, ha glosado logros de la formación naranja como la "eliminación de los aforamientos o del impuesto de Sucesiones y Donaciones".

Por todo ello, Sánchez ha dicho sentirse "muy orgulloso" de su trabajo y todo un "privilegiado" por haber hecho "historia" en la política de la Región. Además, ha mostrado su agradecimiento a sus compañeros en la Asamblea Regional, a los técnicos que les han asesorado, a los responsables de prensa del partido, a las agrupaciones locales, grupos de trabajo y a "todos los que forman parte" de Ciudadanos.

Sánchez ha dedicado una afectuosa despedida a la prensa, con la que ha reconocido que se enfadaba al comenzar la legislatura por los "ataques", pero ha reconocido que por aquel entonces era muy "bisoño" y, con el tiempo, ha aprendido gracias a esas críticas y ha reconocido el valor de la profesión periodística. "La sociedad ve por vuestros ojos, y ellos son los que nos examinan", ha remarcado.

De la misma forma, ha mostrado su agradecimiento a los adversarios políticos, "ahora compañeros y muchos de ellos amigos". Ha admitido que ha mantenido con ellos "tensos y arduos debates" en la Asamblea, especialmente con los portavoces del resto de grupos parlamentarios, pero ha ensalzado que ha fraguado con ellos una "gran relación entre bambalinas".

"Aquí tenéis un amigo para toda la vida, porque por encima de rivalidades políticas, somos personas y compañeros", ha manifestado Sánchez, quien también ha dedicado unas palabras a su familia, que le ha "apoyado" estos cuatro años, especialmente a su mujer y a su hija, a las que ha avanzado que va a dedicar "mucho más tiempo" a partir de ahora.

Visiblemente emocionado, ha finalizado su intervención recordando a su padre, Guardia Civil, quien le enseñó valores "como el compañerismo, la lealtad o el compromiso, que es lo mismo que le he dado a los murcianos estos cuatro años porque no sé hacerlo de otra forma", ha concluido.