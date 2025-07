Miles de personas se manifiestan en Murcia para dejar claro que "la Región no es racista" y abogan por la convivencia

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este lunes en la ciudad de Murcia en la manifestación 'Región de Murcia antirracista', convocada por colectivos sociales, sindicales y vecinales, en respuesta a los altercados ocurridos en Torre Pacheco, a raíz e una agresión a un vecino de la localidad.

La marcha, que ha recorrido el centro de la ciudad, desde la Avenida Alfonso X al Palacio de San Esteban, querían dejar claro que la Región de Murcia "no es racista" y aboga por la convivencia.

Con carteles que indicaban que 'Migrar no es un delito. El racismo se cura con más igualdad', 'Frente al odio y la violencia, unidad antifascista', 'No islamofobia. Levantemos juntos España' y 'El racismo no es opinión, no es ideología, es delito', entre otros, los manifestantes venidos de todos los puntos de la Región han querido dejar claro su mensaje.

Entre los asistentes se encontraban representantes del PSOE, Podemos, Sumar, IU-Verdes, CCOO, UGT, USO e Intersindical, entre otras organizaciones.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha manifestado su apoyo a la Región y a Torre Pacheco ante lo que ha tachado de "campaña de terrorismo racista de extrema derecha organizada por decenas de nazis que venían de todo el territorio para aterrorizar a vecinos que llevan una semana teniendo miedo de salir de sus casas".

Para Montero "al terrorismo racista de extrema derecha se le planta cara en las calles, ante la inacción institucional". Así, se ha referido al Gobierno regional del Partido Popular (PP) afirmando que, con el apoyo de Vox, "están fortaleciendo y favoreciendo con sus políticas ese racismo institucional" y los ha culpado de "señalar a las personas migrantes como un problema".

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE en la Región de Murcia, María Jesús López, ha condenado "la espiral de odio, racismo y xenofobia suscitada por los grupos de derecha y ultraderecha" en Torre Pacheco.

"Eso no es la Región de Murcia y eso no es lo que queremos para ella", ha afirmado López.

La secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha resaltado la "respuesta contundente" del pueblo de Murcia "ante el intento de dividir a la comunidad, especialmente en la región murciana". "No sobra ningún inmigrante, lo que sobran son fascistas en Torre Pacheco, en Murcia y en España", ha defendido.

"El pueblo de Murcia ha dado un verdadero ejemplo de cómo podemos preservar no solo nuestro modelo de sociedad, sino también nuestro modelo de comunidad, nuestro modelo de convivencia", ha señalado.

En esta línea se ha manifestado el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien se ha alegrado "del fracaso de los nazis que vinieron de fuera --en relación a los altercados de Torre Pacheco--, que intentaron azuzar con el odio y el enfrentamiento". "Fracasaron los que quieren que se rompa la convivencia democrática", ha insistido.

De igual forma, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha rechazado "la violencia que se ha vivido en los últimos días en Torre Pacheco contra personas migrantes o personas que, sin ser migrantes, sus ascendentes han venido de otros países". Sordo ha defendido que esta situación "recuerda a los peores escenarios de las ultraderechas del siglo pasado y que hay que combatir con toda la fuerza del Estado de Derecho".

Por último, la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez, ha tildado de "intolerable" lo ocurrido en Torre Pacheco la pasada semana. El sindicato ha acudido a la manifestación para "demostrar el rechazo total a esa polarización brutal que ha habido con el consentimiento y el aliento de Vox para que esto ocurriera y el ponerse de perfil de la presidencia de la Región de Murcia del PP".