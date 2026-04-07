Miles de personas toman las calles de Murcia en un Bando de la Huerta histórico por su 175 aniversario

Desfile del Bando de la Huerta 2026 - DIMA

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de murcianos y visitantes han tomado este martes las calles de la capital de la Región para celebrar el Bando de la Huerta en una jornada histórica que ha conmemorado el 175 aniversario de esta festividad, declarada de Interés Turístico Internacional.

Los participantes han llenado barracas y plazas ataviados con el atuendo típico: zaragüelles, chalecos y monteras para ellos, y refajos bordados con mantones para ellas.

El desfile central ha destacado por un despliegue con la participación de más de 80 carrozas que han exaltado las costumbres y el folclore local. Entre ellas, ha sobresalido una plataforma de estilo decimonónico tirada por caballos en honor a los orígenes de la fiesta en el siglo XIX.

Junto a los tradicionales repartos de viandas, el cortejo ha integrado animaciones de los 'Murciinsectos' y la participación especial de la Unidad de Música de la Academia General del Aire y el Espacio (AGA), con sede en San Javier.

La gastronomía y la convivencia se mantienen como ejes centrales gracias a las 39 barracas huertanas instaladas por toda la ciudad. Estos espacios, gestionados por la Federación de Peñas Huertanas, continuarán ofreciendo platos tradicionales hasta el próximo domingo.

Para garantizar el orden y la higiene ante la masiva afluencia, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo con la instalación de más de 500 urinarios portátiles distribuidos por puntos estratégicos y zonas de barracas y la gratuidad del transporte público.

De cara a los próximos días, el Consistorio activa una intensa agenda infantil gratuita. A partir de este miércoles, la Plaza Circular se transformará en el 'Jardín de Drilo', mientras que la Avenida de la Libertad acogerá talleres de murales de claveles y la Glorieta de España continuará con los talleres de 'Primavera en Familia'.

La oferta se completa con la Escuela de Primavera de Terra Natura, abierta hasta el viernes 10 de abril.

Murcia encara ahora la recta final de su semana grande con la vista puesta en los próximos hitos del calendario: el Entierro de la Sardina Infantil (miércoles a las 19.30 horas) y la Batalla de las Flores del jueves, manteniendo el despliegue de los monumentales Jardines de Primavera en las principales plazas de la ciudad.