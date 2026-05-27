La militancia del PSOE en Cartagena vota a favor de la moción de censura contra Arroyo

El secretario General del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, en las votaciones del partido sobre la moción de censura contra la alcaldesa Noelia Arroyo - PSOE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La militancia del PSOE de Cartagena votó mayoritariamente a favor de la moción de censura contra la alcaldesa Noelia Arroyo en la consulta que se celebró este martes en las agrupaciones de distrito de Cartagena Centro Poniente, Centro Levante, Litoral, Oeste, Norte y Sur, así como las Juventudes Socialistas.

En la consulta participaron 435 militantes, lo que supone el 62,14 por ciento del censo, de los cuales 411 (el 94,48%) se ha mostrado favorable a la moción de censura, frente a 20 ( el 4,59%) que se han mostrado en contra, han informado desde el partido.

"Los militantes socialistas han dejado claro que es el momento de poner fin al gobierno de la paralización de Noelia Arroyo y que ha llegado la hora de poner en marcha políticas progresistas. Hay que reactivar de una vez por todas el Ayuntamiento para recuperar la ilusión y la iniciativa. Cartagena se merece un gobierno activo, con fuerza, proyectos y capacidad de gestión, que es algo que no ha tenido en los últimos años y que va a recuperar a partir del próximo día 2 de junio", destacó el secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres.

Tras la consulta a la militancia, los cuatro concejales del PSOE, Manolo Torres, Isabel Andreu, Pedro Contreras y Pencho Soto, votarán el próximo 2 de junio a favor de la moción de censura.