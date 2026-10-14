MITECO y Gobierno regional se reúnen para tratar la Propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030

Reunión del MITECO y la Región de Murcia para tratar la Propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 en Murcia tras las alegaciones - MITECO

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido este miércoles en la Secretaría de Estado de Energía con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, para analizar las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

Esta reunión forma parte de una ronda de contactos entre el MITECO y las comunidades autónomas, que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponerles los cambios introducidos en la nueva Propuesta, en el marco de su tramitación, según han informado desde el Ministerio.

En el caso de la Región de Murcia, la nueva Propuesta del MITECO mantiene los elementos clave de la primera Propuesta, como el refuerzo de las redes para cubrir las necesidades industriales y la producción de hidrógeno en Escombreras, y para potenciar los ejes de transporte -sobre todo en el entorno de Caravaca de la Cruz-, de modo que se integre mejor la generación fotovoltaica y el almacenamiento.

CINCO NUEVAS SUBESTACIONES Y 376 KILÓMETROS DE LÍNEAS

La nueva Propuesta contempla la construcción de cinco nuevos parques de subestaciones -tres de ellos incorporados tras la fase de alegaciones, dos para atender necesidades industriales y el tercero para vivienda- y actuaciones en muchos de los parques existentes. También prevé la construcción de 297 Km de líneas eléctricas, a los que se añade la repotenciación de otros 79 Km de tendidos para incrementar su capacidad.

Reciben la consideración de proyectos preferentes, y tendrán atención prioritaria, el eje Sur-Levante-Aragón, crucial para la vertebración del sistema eléctrico de la Región con el resto de la Península, así como la incorporación de tres reactancias para incrementar su estabilidad del sistema eléctrico.

INDUSTRIA, HIDRÓGENO Y VIVIENDA

En conjunto, el MITECO plantea atender una demanda adicional de 1,4 GW desde la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución.

La capacidad de acceso se destina principalmente a la industria y la producción de hidrógeno, que concentran el 70 % de las demandas. Más del 20 % se asigna a nuevas viviendas, una proporción superior a la del resto del país, junto con actuaciones de electrificación de puertos y refuerzo de la red ferroviaria. En cuanto a la generación, se habilita la conexión de más de 670 MW en régimen de autoconsumo.