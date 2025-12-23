La modificación de la Ley del Mar Menor establecerá la misma cuantía de las sanciones que en el resto de España

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado (derecha) y el portavoz adjunto de Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez (izquierda) en la firma del acuerdo - PARTIDO POPULAR - Archivo

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley de Modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor registrada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional "es un ajuste que sólo tiene como fin la adaptación de la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

El acuerdo que alcanzaron PP y Vox para que estos últimos apoyaran los Presupuestos de la Comunidad para 2025 incluía, dentro de un total de 20 puntos, introducir cambios legislativos en la Ley del Mar Menor. La pasada semana, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, reclamaba que su formación seguía esperando el texto definitivo de la reforma.

Así, han señalado que "ni se modifican las restricciones ni las sanciones, únicamente se transpone el importe económico establecido en la ley 30/2022 de, 23 de diciembre, por el que se regula el sistema de la gestión de la PAC y otras materias conexas, que fija un régimen sancionador en materia de uso sostenible de nutrientes que establece un marco general de aplicación a todo el territorio nacional". Se trata, han apuntado, de una ley posterior a la aprobación de la del Mar Menor.

Según el PP, la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor "seguirá siendo la más controlada de Europa. Lo que prohíbe hoy la Ley del Mar Menor sigue prohibido. No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España".

El PP ha apuntado que "no tiene sentido que las sanciones aquí sean distintas cuando hay una norma estatal que las regula. Es como si por una infracción de tráfico se pagara más en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas".

Por otra parte, han explicado que se modifica una palabra del artículo 83. 4 de la Ley del Mar Menor que regula la pérdida del derecho al acceso de ayudas o subvenciones de la Comunidad. En concreto se sustituye la palabra "conllevarán" por "podrán conllevar". De los 86 artículos, 12 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 9 disposiciones finales, una disposición derogatoria y 4 anexos, la modificación registrada por el GPP sólo afecta a la Disposición Adicional Cuarta y al punto 4 del artículo 83, han indicado.

Asimismo, añade una disposición adicional para adaptar la Ley del Mar Menor a aquellos aspectos que puedan afectarle cuando se apruebe de forma definitiva el Programa de Actuación de Zonas Vulnerables, ahora en fase de exposición pública.

El GPP ha registrado este ajuste de la Ley del Mar Menor, tras los trabajos llevados a cabo en la comisión del Mar Menor constituida para evaluar la aplicación de la norma tras cinco años desde su aprobación, han concluido.