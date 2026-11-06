Murcia acogerá del 13 al 15 de noviembre el XII Encuentro Nacional de Músicos Católicos impulsado por la UCAM

Cartel del XII Encuentro Nacional de Músicos Católicos impulsado por la UCAM - UCAM

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia albergará del 13 al 15 de noviembre la celebración del XII Encuentro Nacional de Músicos Católicos, una cita respaldada por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y organizada por la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española.

El evento cuenta con la participación de las comisiones episcopales para la Educación y Cultura y para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, además de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia y la Asociación de Músicos Católicos.

La iniciativa busca potenciar la creación musical como canal de expresión de la fe y herramienta al servicio de la acción evangelizadora, según ha informado la UCAM en un comunicado.

La UCAM retransmitirá a través del canal de YouTube de Popular Televisión la Vigilia de la jornada del sábado, presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, y la eucaristía de clausura del domingo en la Catedral de Murcia, que oficiará el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

El programa integra ponencias, talleres y actividades formativas dirigidas a compositores e intérpretes, así como la entrega de los Premios SPERA a las mejores propuestas de la música católica del año, galardones entre los que figura el reconocimiento a la trayectoria musical otorgado al cantautor Rogelio Cabado.

En concreto, el certamen figuran como finalistas en la categoría de mejor álbum pop/rock/rap las obras 'La experiencia interna' de Fray Nacho, 'El arte de vivir' de Hakuna y 'Rompiendo cadenas' de Somos.

En mejor canción de la misma modalidad compiten 'Conmigo en alta mar' (Ana Torres), 'Me rescataste' (Belén Ayuso), 'Muéveme (30 años)' (Ixcís) y 'Echaremos las redes' (Olga Martínez).

En la sección de adoración y alabanza optan a mejor álbum 'Mi alma canta' (Maite López), 'Coronilla de la Divina Misericordia' (Melisa Calvi) y 'Mira siempre a Dios' (Paco Fernández del Amor), mientras que en mejor canción figuran 'Ya no me quiero ir' (Belén Ayuso), 'Nada me puede faltar' (Fray Madu feat: Miribidea), 'No quiero sin tí' (Juan Susarte & Confia2) y 'Flor entre las flores'.

Las candidaturas a mejor autor recaen en Fray Madu, Olga Martínez y Paco Fernández del Amor; las de productor artístico distinguen a David Santafé, Pablo Ramírez y Paco Aranda; y las de mejor videoclip incluyen a Belén Ayuso, Jesús Cabello, Aisha Ruah x Scratch Master Jesús y Alejandro Abrante.

En la categoría de mejor actuación musical figuran los conciertos de César Hidalgo en Madrid, Luis Guitarra y el WOW Fest Jubileo Interdiocesano de Adolescentes en la Catedral de la Almudena.

Asimismo, optan al premio de artista revelación Ana Torres, Emunah y Somos, mientras que la modalidad de iniciativa espiritual y solidaria reconoce la comisión organizadora de la XVIII Noche Talithakum en Mollina (Málaga), el Concierto por la Paz y la Esperanza de Luis Guitarra y la gira en centros penitenciarios del grupo Somos.

Los músicos católicos interesados en participar en este encuentro pueden formalizar su inscripción a través de 'https://forms.gle/7UrrVKiEwnQNuQdK9'.