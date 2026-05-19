Murcia acogerá la próxima semana la última parada del Tour del Talento 2026 con la asistencia del Rey Felipe VI

Presentación del programa de la quinta y última parada del Tour del Talento 2026, que tendrá lugar en Murciadel 23 al 31 de mayo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La quinta y última parada del Tour del Talento 2026, en el marco de los Premios Princesa de Girona, tendrá lugar en Murcia del 23 al 31 de mayo, una cita que aglutinará más de 60 actividades gratuitas centradas en los jóvenes de 16 a 35 años y que contará con la asistencia del Rey Felipe VI, quien presidirá el acto central del programa el próximo martes.

La agenda oficial de este encuentro nacional ha sido desglosada por la alcaldesa en funciones de Murcia, Rebeca Pérez, junto con los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; el director del Tour del Talento, Jordi Estruga; la directora de los Premios Princesa de Girona, Ingrid Aznar, y la Community Lead de TRIVU, Anabel Antela.

Durante su intervención en la Salón de los Espejos del Teatro Romea, la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, ha declarado que Su Majestad visitará Murcia con motivo de la celebración del Congress Fest Princesa de Girona el martes 26 de mayo en el Auditorio Víctor Villegas.

También ha destacado que "la elección de Murcia como sede de este Tour del Talento no es una casualidad. Es el reflejo de una ciudad que en los últimos años está protagonizando una transformación decisiva para consolidarse como una de las grandes capitales de España".

En este sentido, ha subrayado que "más allá de su riqueza histórica, cultural y gastronómica, Murcia ha apostado por convertirse en un polo de atracción para el talento, para la innovación y para los grandes eventos de proyección nacional e internacional".

Además, durante la presentación se han dado a conocer los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona Investigación 2026: Ana Benítez, Carla Casadevall Serrano, Javier Santos, Pablo Rodríguez Fernández y Rafael Luque, jóvenes investigadores con trayectorias destacadas en ámbitos como la biotecnología, la física, la química, la energía sostenible o la exploración espacial.

Así, Murcia acogerá un programa que tendrán a los jóvenes como protagonistas, aunque abiertas a toda la ciudadanía.

Entre las principales citas destacan el recital lírico de la Carroza del Teatro Real en la Plaza Belluga, el congreso Murcia Smart City Talent en el Auditorio Víctor Villegas, el Princesa de Girona CongresFest, la Feria de Orientación Profesional 'Conecta con tu futuro', las Talent Sessions sobre empleabilidad y bienestar emocional, así como encuentros vinculados a la ciencia, la inteligencia artificial, el deporte, el emprendimiento y la innovación tecnológica.

El Princesa de Girona CongresFest, evento central del Tour del talento en Murcia, tendrá lugar el martes 26 de mayo en el Auditorio y centro de congresos Víctor Villegas, y estará presidido por Su Majestad el Rey. La jornada combinará entrevistas, ponencias, actuaciones en directo y espacios participativos con el objetivo de inspirar y ofrecer herramientas transformadoras a jóvenes, docentes y comunidad educativa.

El encuentro pondrá el foco en el talento entendido como actitud: la capacidad de crear, experimentar, perseverar y afrontar nuevos retos desde la innovación y el conocimiento.

El congreso reunirá, además, a referentes del ámbito científico y tecnológico como Sílvia Osuna, Premio Princesa de Girona Investigación 2016; Alberto Enciso, galardonado en 2014; Elisenda Bou, Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2022; Guillermo Mínguez, Premio Investigación 2018; y Patricia Aymà, biotecnóloga y Premio CreaEmpresa 2026, quienes compartirán su experiencia y reflexionarán sobre el papel de la ciencia y la innovación en la transformación de la sociedad.

También participará Lucía Matamoros, astronauta análoga y referente emergente del ámbito científico-tecnológico.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Investigación 2026, un reconocimiento dotado con 20.000 euros que distingue a jóvenes investigadores con una trayectoria de excelencia y capacidad de impacto social.

Los cinco finalistas de esta edición son Ana Benítez, investigadora de la Universidad Técnica de Múnich; Carla Casadevall Serrano, especialista en conversión sostenible de energía; Javier Santos, profesor e investigador de la Universitat Pompeu Fabra; Pablo Rodríguez Fernández, investigador principal en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); y Rafael Luque, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

TALENTO, INNOVACIÓN Y OPORTUNIDADES

La programación del Tour del Talento en Murcia incluirá también actividades centradas en la ciencia, la tecnología, la empleabilidad y los valores del deporte. Entre ellas destaca STEAM, con propuestas orientadas a despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, así como experiencias vinculadas a la inteligencia artificial, la innovación y el emprendimiento.

Además, el Auditorio Víctor Villegas acogerá el congreso Murcia Smart City Talent, organizado por el Ayuntamiento de Murcia, que reunirá a referentes como Marc Vidal, Toni Nadal y Emilio Duró para reflexionar sobre inteligencia artificial, liderazgo, transformación digital, turismo inteligente y ciudades sostenibles. El evento ya supera los 1.850 inscritos y se consolida como una de las grandes citas del Tour.

La programación también contempla propuestas como la Feria de Empleo y Orientación Profesional 'Conecta con tu futuro', impulsada junto a universidades y entidades empresariales para acercar a los jóvenes al mercado laboral, y con Ecuación Talento, iniciativa de la Fundación Princesa de Girona que utilizará el deporte como herramienta de inspiración a través de figuras como Miguel Ángel López, David Cal o Polina Berezina, poniendo el foco en valores como el esfuerzo, la resiliencia y el trabajo en equipo.

Más de 130.000 participantes que ya han formado parte del Tour han podido desarrollar competencias clave para su futuro profesional como la gestión emocional, el trabajo en equipo o el liderazgo, ampliar su red de contactos o impulsar su espíritu emprendedor.