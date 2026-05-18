Murcia adelanta la instalación de los toldos en el casco histórico para combatir el calor

Los concejales José Guillén, Jesús Pacheco, José Francisco Muñoz y Sofía López-Briones, junto a la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Nuevo Corazón, Begoña Caravaca - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia adelanta la instalación de toldos de sombraje en las principales calles y plazas del casco histórico, con el objetivo de mitigar las altas temperaturas durante los meses de verano y mejorar el confort de vecinos, visitantes y comerciantes.

Así lo han anunciado miembros del equipo de Gobierno este lunes tras visitar algunas de estas transitadas vías junto con la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes Nuevo Corazón de Murcia, Begoña Caravaca.

Los trabajos de instalación de los 73 toldos previstos comenzarán a finales de este mes de mayo, y se desarrollarán en las calles Trapería y Platería, así como en las plazas Joufré y Puxmarina y en la calle San Cristóbal, al igual que en ediciones anteriores, por ser espacios especialmente transitados.

Los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, y de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, han supervisado los anclajes ya instalados para verificar su estado, de cara a la próxima colocación de los toldos que se realizará en horario nocturno y de forma progresiva, evitando así molestias a los vecinos y comerciantes.

Gracias a esta actuación, que reducirá la temperatura ambiente y del pavimento en estas zonas entre 7 y 10 grados en las horas centrales del día, se crearán entornos más agradables y sostenibles para el paseo y la actividad diaria en pleno centro de la ciudad.

Además, otro de los objetivos de la instalación de estos toldos es impulsar el comercio local, favorecer una mayor afluencia de personas en las calles comerciales y fomentar el consumo en establecimientos de proximidad, cafeterías y restaurantes del casco histórico.