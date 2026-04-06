Murcia celebra este martes el 175 aniversario del Bando de la Huerta con más de 80 carrozas, una de ellas histórica

Recepción de las Reinas de la Huerta 2026, sus Cortes de Honor y delegaciones invitadas en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, junto a miembros de la Corporación municipal y el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García, ha recibido este lunes en el Salón de Plenos a las Reinas de la Huerta 2026, sus Cortes de Honor y delegaciones invitadas.

Durante el acto, el edil ha destacado que la ciudad se prepara para vivir este martes, 7 de abril, el 175 aniversario del Bando de la Huerta, consolidado como el acto central de las Fiestas de Primavera, según ha informado el Consistorio capitalino.

Avilés ha afirmado que "estos días hay una alegría que se respira, se escucha y se siente en cada rincón de nuestra tierra como un latido común que nos define" y ha añadido que estas fiestas son "una afirmación colectiva de lo que somos, de donde venimos y hacia dónde queremos ir. Porque nosotros, como vosotros, hemos tomado la decisión consciente de conservar vivo todo nuestro patrimonio".

Como antesala a la jornada grande, este lunes por la tarde, a las 17.00 horas, se celebra el Bando de la Huerta Infantil con salida desde la Avenida Gutiérrez Mellado. El itinerario recorre Alfonso X El Sabio, Plaza de Santo Domingo, Calle Alejandro Séiquer y Plaza Cetina, para concluir en Teniente Flomesta y Martínez Tornel.

Esta edición cuenta con un número de carrozas superior al habitual para reforzar el protagonismo de los niños, quienes posteriormente participarán en la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta en la plaza del Cardenal Belluga.

La jornada de mañana martes comenzará a las 10.00 horas con la misa huertana ante la imagen de la patrona, cantada por el coro y rondalla 'San Basilio el Grande' de la peña La Parra, seguida de una procesión claustral por las calles del centro.

A las 17.00 horas arrancará el desfile del Bando de la Huerta, cuya apertura realizará la Unidad de Música del Mando Aéreo de la Academia General del Aire y el Espacio (AGA) de San Javier.

El cortejo contará con más de 80 carrozas, muchas de ellas con presencia de animales para evocar la esencia huertana, y contará por primera vez con la participación del Museo de la Huerta de Alcantarilla.

Entre las novedades de este 175 aniversario, el Ayuntamiento de Murcia dispondrá de una carroza histórica de estilo clásico tirada por caballos y una plataforma autoportante con los 'MurciInsectos', que realizarán actuaciones durante el trayecto.

El desfile exhibirá todas las razas autóctonas de la Región: el chato murciano, la cabra celtibérica y murciano-granadina, las borregas montesina y segureña, la gallina murciana y vacas del terreno.

También se incluirá una demostración de galeras, el transporte tradicional que funcionó hasta principios de los años 60, junto a diversas escenas costumbristas.

En el apartado folclórico intervendrán una decena de grupos, destacando la participación de una agrupación de Valencia como gesto de agradecimiento por la solidaridad de la Federación de Peñas Huertanas tras la dana.

"Con este amplio programa de actos, Murcia se reafirma como epicentro de la tradición, la cultura y la convivencia, invitando a todos a disfrutar de una celebración que, 175 años después, sigue más viva que nunca. Por eso queremos que murcianos y visitantes participen de estas actividades, celebrando juntos este histórico Bando de la Huerta", ha agregado Avilés.