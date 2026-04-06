López Miras recibe a las Reinas de la Huerta 2026 y destaca que ambas "representan esa Murcia que fue, es y será"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras recibe a las Reinas de la Huerta 2026 - CARM

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha recibido este lunes a las Reinas de la Huerta 2026, Ángela Muñoz Briones, de la Peña El Botijo; y Leonor Antón Pons, de la Peña Las Tenajas, junto a sus respectivas Cortes de Honor. El jefe del ejecutivo autonómico ha destacado que ambas encarnan "esa Murcia que fue, que es y que nunca dejará de ser".

Durante su intervención, también ha querido poner en valor el trabajo "de todo un año en cada una de las peñas" que se verá "compensado con esa alegría desbordante que a los murcianos nos produce compartir lo nuestro con quienes nos visitan", han informado desde el Ejecutivo regional.

Así, ha invitado a disfrutar de la "primavera murciana" cuando las peñas huertanas "toman las calles" y ha animado "a vivir una fiesta repleta de actos y que este martes, Día del Bando de la Huerta, comenzará con la tradicional Misa Huertana presidida por la patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta y oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena.