Murcia celebra este martes el 'Día sin Coches' con transporte público gratuito y la actuación del Orfeón en el tranvía

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MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia celebrará el próximo martes, 22 de septiembre, el 'Día sin Coches' con transporte público gratuito durante toda la jornada y actividades dirigidas a todas las edades.

La jornada pondrá el broche a la programación principal de la Semana Europea de la Movilidad, que desde el pasado día 16 está llevando a distintos puntos del municipio rutas en bicicleta, recorridos peatonales, actividades de educación vial y propuestas destinadas a fomentar el transporte público y la movilidad activa.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha destacado que "queremos que el Día sin Coches sirva para que muchos murcianos prueben el transporte público y descubran que cuentan con alternativas reales para realizar sus desplazamientos cotidianos".

TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO DURANTE TODA LA JORNADA

El Ayuntamiento hará gratuito todo el transporte público municipal durante todo el martes, facilitando que los ciudadanos puedan dejar el vehículo privado en casa y optar por autobús, tranvía o tranvibús para sus desplazamientos.

Uno de los principales escenarios del 'Día sin Coches' estará situado en la avenida del Río Segura, que se transformará en un Parque Infantil de Tráfico concebido como un circuito de educación vial a escala real.

Los más pequeños podrán recorrerlo con sus bicicletas y recorrer un entorno simulado con señales, rotondas y diferentes situaciones de circulación, aprendiendo de manera práctica y divertida las normas básicas de tráfico.

El circuito permitirá a los participantes mejorar sus habilidades sobre la bicicleta, ganar confianza y aprender desde edades tempranas la importancia de circular de forma segura y respetar al resto de usuarios de la vía.

Durante la mañana, entre las 9.30 y las 12.30 horas, participarán alumnos de los colegios San Juan, Ciudad de la Paz y Narciso Yepes. Por la tarde, entre las 17.30 y las 20.30 horas, el Parque Infantil de Tráfico estará abierto a todos los públicos mediante inscripción previa.

La programación del martes incluirá también una nueva edición de 'Leo y Pedaleo', que llegará a la Biblioteca de El Palmar con alumnos del CEIP Pintor Pedro Cano.

EL ORFEÓN FERNÁNDEZ CABALLERO ACTUARÁ EN EL INTERIOR DEL TRANVÍA

Una de las propuestas más singulares de esta edición llegará de la mano del Orfeón Fernández Caballero, que trasladará su música al interior del tranvía. La agrupación actuará entre las 18.00 y las 19.30 horas, convirtiendo durante esa franja el propio transporte público en escenario musical y llevando la programación de la Semana Europea de la Movilidad directamente a los viajeros.

Muñoz ha señalado que "queremos que la movilidad también se viva de una forma diferente y que quienes se suban al tranvía el martes se encuentren con una experiencia especial que una transporte público, cultura y ciudad".

La Semana Europea de la Movilidad continua este domingo 20 y el lunes 21 de septiembre con nuevas actividades antes de la celebración del Día sin Coches. Hoy domingo, a las 11.00 horas, tendrá lugar una visita guiada por la Murcia Barroca, con salida desde la Oficina de Turismo de la plaza del Cardenal Belluga. Por la tarde, a las 18.30 horas, se celebrará una ruta por la Catedral y su entorno adaptada a personas con discapacidad.

Este lunes 21 continuará 'Leo y Pedaleo' en la Biblioteca de El Carmen con alumnos del CEIP Los Álamos, mientras que a las 18.00 horas partirá desde el Palmeral de Santiago y Zaraíche una ruta en bicicleta hasta la Fortaleza del Rey Lobo, acompañada por un guía oficial de turismo.

CERCA DE 300 INSCRITOS Y UN RETO QUE CONTINUARÁ HASTA EL 16 DE OCTUBRE

Cerca de 300 personas se han inscrito ya en el reto #MurciaMuévete puesto en marcha con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que permanecerá activo hasta el próximo 16 de octubre.

Los participantes podrán continuar sumando desplazamientos sostenibles y conseguir premios durante las próximas semanas, prolongando así durante varias semanas los hábitos de movilidad promovidos durante estas jornadas.

"La Semana de la Movilidad no termina el día 22. El reto continuará hasta el 16 de octubre porque queremos que lo vivido durante estos días tenga continuidad y anime a cada vez más murcianos a incorporar nuevas formas de desplazarse a sus rutinas", ha concluido José Francisco Muñoz.