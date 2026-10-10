Murcia crecerá por encima de la media nacional hasta 2028, según Hispalink (UMU) y la Cátedra de Competitividad

Gráfica de crecimiento para el siguiente trienio en la Región de Murcia - HISPALINK

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas y la Universidad de Murcia presenta un escenario de crecimiento de la economía regional para el trienio 2026-2028 en el entorno del 2,4 por ciento, apreciablemente superior al ámbito nacional (2,1%). Por otro lado, las previsiones del equipo Hispalink muestran una desaceleración moderada y gradual, desde el 3,0 por ciento en 2026, 2,3 por ciento en 2027, hasta el 1,9 por ciento en 2028.

El comportamiento previsto para la economía de la Región de Murcia está sustentado en el sólido crecimiento del sector construcción del 3,2 por ciento y el del resto de sectores en la horquilla 2,5-2,3 por ciento.

En términos de empleo, durante el periodo de previsión 2026-2028 se estima un crecimiento medio anual del 1,8 por ciento (en torno a 12.000 empleos cada año), ligeramente superior a la previsión nacional del 1,6 por ciento, liderado por la creación de empleo de los sectores construcción y servicios, con un incremento medio estimado del 3,0 y 1,8 por ciento, respectivamente. La combinación de las previsiones de PIB y empleo conducen a un ligero crecimiento del 0,6 por ciento de la productividad real regional.

EMPLEO

En el mercado laboral, a lo largo del periodo 2026-2028, se estima que liderarán el crecimiento las actividades de la construcción con una tasa media del 3,2%), seguidas de las actividades agrarias con el 2,4 y las industriales y de servicios con el 2,3 por ciento.

Según los datos de la EPA durante los dos primeros trimestres de 2026 se ha acelerado el aumento del empleo hasta el 6,3 por ciento desde el 1,3 registrado en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento es generalizado en todos los sectores, especialmente en el sector construcción que registra una extraordinaria tasa del 20,9 por ciento.

No obstante, la creación de empleo también es significativa en el resto de los sectores, con aumentos del 7,6 por ciento en la industria, de 5,4 por ciento en los servicios y del 2,4 por ciento en la agricultura durante los dos primeros trimestres. reduce su empleo el 12,7%) debido al fuerte crecimiento experimentado en el sector servicios (3,4%) y el agrario (9,7%).

Por su lado, el número de parados se ha reducido el -7,1 por ciento en los dos trimestres, situándose la tasa de paro en el 10,8 por ciento en el segundo trimestre de 2026. Si se atiende a los datos de afiliación a la Seguridad Social acumulados hasta agosto, se registra un crecimiento del empleo notablemente más moderado del 2,9 frente al 2,7 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior, en el que contribuyen positivamente todos los sectores, con el sector de la construcción a la cabeza (6,1%), seguido de la industria (3,5%), la agricultura (2,8%) y los servicios (2,5%).

También el paro registrado acumulado hasta agosto desciende en todos los sectores, contabilizándose una caída del -4,1 por ciento del número de parados registrados, algo inferior al -5,0 por ciento del año anterior.

AUMENTO DEL PIB REGIONAL POR ENCIMA DE LA MEDIA

Según los datos recientes, para el presente año 2026, las previsiones de crecimiento de la economía de la Región de Murcia estiman ahora un aumento del PIB del 3,0 por ciento sensiblemente superior al previsto a nivel nacional que se sitúa en el 2,7.

No obstante, el crecimiento prevé una ligera desaceleración del ritmo de avance de la actividad si atendemos a los últimos datos provisionales de Contabilidad Regional (CRE) publicados recientemente por el INE, en el que la Región de Murcia lideró el crecimiento regional con una tasa del 3,8 por ciento.

PERÍODO DE 2026 A 2028

La desaceleración gradual es previsible que se extienda al conjunto del trienio estimado 2026-2028, dependiendo su intensidad del comportamiento de los elevados precios de la energía ligados al bloqueo del estrecho de Ormuz, la incertidumbre geopolítica asociada a la guerra en Oriente Próximo y las tensiones comerciales ligadas a las medidas arancelarias anunciadas por Estados Unidos, la Unión Europea y China. En todo caso, esta ralentización está en sintonía con la prevista para el conjunto nacional y la economía regional mantiene el diferencial de crecimiento positivo.

En resumen, se estima un escenario de crecimiento moderado, pero manteniendo un diferencial positivo frente al conjunto nacional, con una marcada tendencia a la ralentización del crecimiento que podría ser de mayor calado cuanto mayor sea la presión inflacionista de los productos energéticos, el riesgo y la incertidumbre de las tensiones geopolíticas actuales y la guerra arancelaria. En este marco el crecimiento estará impulsado, principalmente, por las actividades ligadas a los sectores de la construcción y servicios.

Atendiendo a la información disponible para la mayoría de los indicadores de oferta y demanda hasta julio-agosto de 2026, se observa un dinamismo sólido, aunque algo más contenido respecto al año anterior.

Por lo que concierne a los componentes de la demanda interna se registran comportamientos expansivos tanto en el ámbito del consumo como de la inversión. Así, se observa un robusto dinamismo del consumo puesto que tanto la matriculación de turismos aumentó fuertemente a un ritmo del 14,7 por ciento en el periodo enero-agosto, aunque con menor intensidad que en el mismo periodo del año anterior (19,5%), como el índice de ventas de comercio al por menor que creció el 2,9 por ciento en el mismo periodo, pero por debajo del registrado en el año anterior (5,0%).

Por el lado de la inversión, hay signos de una mayor aceleración como lo refleja la evolución de la matriculación de vehículos industriales que registra un aumento acumulado en el periodo enero-agosto del 11,6 por ciento, notablemente superior al 1,8 alcanzado en el mimo periodo del año anterior, y del ritmo de avance del índice de producción industrial de bienes de equipo que experimentó un crecimiento del 3,9 por ciento en el periodo enero-julio, sensiblemente mayor que el 0,9 registrado en el mismo periodo del año anterior.

Desde la vertiente de la demanda externa, pese a que se mantiene la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, se reduce la caída de las exportaciones hasta -1,3 por ciento en términos reales en el periodo enero-julio frente al descenso del -6,2 por ciento en el mismo periodo del año anterior, derivado principalmente, de la recuperación de las ventas de bienes de equipo con un aumento acumulado hasta julio del 6,0 por ciento que contrasta con la caída del -5,4 en el año anterior.

Las importaciones recuperan un cierto dinamismo y experimentan un crecimiento real del 0,9 por ciento en el periodo enero-julio frente al fuerte retroceso del -17,2 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta recuperación está ligada, principalmente, al cambio de comportamiento de los bienes de equipo que crecen el 21,0 por ciento en términos reales frente a la caída del -15,4 según los datos acumulados hasta julio.

El grupo de trabajo de Hispalink en la Comunidad Autónoma lo conforman lo profesores de la UMU: José Daniel Buendía Azorín (Coordinador), Miguel Esteban Yago y José Carlos Sánchez de la Vega.

El Proyecto HISPALINK constituye una línea de investigación en economía aplicada de un conjunto de universidades españolas.

El profesor Buendía es uno de los coordinadores. Su objetivo es la revisión y mejora permanente del análisis de la situación actual y perspectivas económicas de las regiones españolas.