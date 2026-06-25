Murcia eleva a más de 15,1 millones las bonificaciones fiscales para familias, empresas y colectivos vulnerables - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado inicialmente este jueves las Ordenanzas Fiscales de 2027, que elevan a más de 15,1 millones de euros las bonificaciones fiscales destinadas a familias, empresas y colectivos vulnerables.

La medida se enmarca en una política de alivio fiscal que, junto a la congelación de impuestos, tasas y precios públicos y la no aplicación del IPC, sitúa el ahorro estimado en 28 millones de euros, según informa el Ayuntamiento de Murcia.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, ha señalado que "estas ordenanzas tienen un objetivo claro: que los murcianos paguen menos, que las familias tengan más apoyo y que la buena gestión se traduzca en alivio fiscal para los vecinos".

BONIFICACIONES POR ENCIMA DE 15,1 MILLONES

Las bonificaciones fiscales superan los 15,1 millones de euros, frente a los 14 millones del ejercicio anterior, y se aplicaran a familias numerosas, personas mayores, personas con discapacidad, autónomos, empresas, titulares de vivienda y vehículos y colectivos vulnerables.

Aseguran que el paquete fiscal permitirá un ahorro de más de 8,1 millones en el IBI, 2,7 millones en el impuesto de vehículos, 2,6 millones en plusvalía municipal, 537.000 euros en el IAE, 88.400 euros en el ICIO y 980.000 euros en la cuota cero de la tasa de basuras para colectivos vulnerables.

CONGELACIÓN FISCAL Y AHORRO POR IPC

Las ordenanzas mantienen la congelación de impuestos, tasas y precios públicos, sin trasladar el impacto de la inflación a los vecinos. Afirman desde el consistorio que, la no aplicación del IPC supondrá un ahorro de 4,22 millones en el IBI en 2027.Asi como, también sostienen que en el IAE, el mantenimiento de coeficientes permitirá ahorrar 405.000 euros a las empresas.

El consistorio cifra en 28 millones el ahorro total derivado de la combinación de congelación fiscal, no aplicación del IPC e incremento de bonificaciones.

NUEVAS BONIFICACIONES EN VARIOS ÁMBITOS

Las ordenanzas elevan bonificaciones ya existentes. La bonificación en bienes de interés cultural pasa del 50% al 95%, la de inmuebles singulares de la huerta del 75% al 90%, la de energía solar del 50% al 95% y la de accesibilidad del 75% al 90%.

Se incorpora una bonificación de hasta el 50% en el IBI para inmuebles con autoconsumo energético y se amplía a cuatro años la bonificación para vehículos cero emisiones.

INCENTIVOS PARA INVERSIÓN Y EMPLEO

Se establecen bonificaciones de hasta el 95% en el IBI y el ICIO para proyectos de innovación, tecnología, investigación y desarrollo que generen empleo cualificado.

Se incluye una bonificación del 50% durante cinco años en el IAE para empresas que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El Ayuntamiento enmarca estas medidas en su estrategia de atracción de inversión y creación de empleo cualificado.