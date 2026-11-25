Acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia ha acogido este miércoles el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ha reunido a representantes institucionales, profesionales y ciudadanos para recordar a las víctimas y reafirmar su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha presidido el acto, en el que las más de 120 personas asistentes han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres asesinadas y de todas las víctimas de violencia contra las mujeres, han informado desde el Consistorio.

La concejala de Mujer, Ascensión Carreño, ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto institucional, centrado en la prevención de la violencia contra las mujeres, la atención a las víctimas, la educación en igualdad y la implicación de la sociedad en la erradicación de cualquier forma de violencia.

En el acto se ha interpretado la obra 'Lalai', de la compositora alemana Bárbara Heller, a cargo del Dúo Manuel de Falla, integrado por la pianista Pilar Valero y el violonchelista Ramón Gómez.

Con motivo del 25N, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha la campaña de información y sensibilización 'Tu primer paso, contigo'. La programación continuará este jueves, 26 de noviembre, con la proyección de un documental sobre la violencia vicaria, obra de la directora María Bestar, en la Filmoteca Regional Francisco Rabal. Tras la sesión se celebrará un coloquio con la directora sobre una forma de violencia que utiliza a los hijos para causar daño a sus madres.