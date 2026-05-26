Murcia incluye por primera vez a colegios y EEII en el contrato de mantenimiento de aire acondicionado

Los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado el nuevo contrato de mantenimiento integral de los sistemas de climatización de las dependencias municipales por un importe de 3.299.413 euros para los próximos dos años, un periodo que podrá prorrogarse hasta un máximo de tres años más, según ha informado el Consistorio capitalino.

La novedad de esta licitación radica en que, por primera vez, el Consistorio ha incluido de forma unificada a los colegios públicos y a las escuelas infantiles (EEII) municipales dentro del plan institucional de climatización, ya que hasta la fecha el mantenimiento de estos centros se gestionaba de manera fragmentada.

El nuevo contrato incluye un incremento del presupuesto anual del 41%, lo que permitirá dar cobertura técnica a un total de 5.872 equipos de aire acondicionado y calefacción distribuidos por todo el término municipal. Esta cifra representa un aumento del 68% en el volumen de aparatos bajo supervisión oficial.

El nuevo pliego de condiciones establece que la adjudicataria estará obligada a intervenir en un plazo máximo de 24 horas para incidencias de carácter ordinario, un tiempo que se reducirá a una hora en casos de emergencia que puedan comprometer la seguridad de las personas o la integridad de las propias instalaciones.

"Este nuevo contrato nos va a permitir mejorar drásticamente las condiciones de confort en los edificios públicos", ha señalado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

"Hablamos de dar una respuesta eficaz y ágil allí donde el uso diario es intensivo, priorizando entornos vulnerables como los colegios, las escuelas infantiles, las bibliotecas, los consultorios médicos o los centros de mayores", ha agregado el edil.

La red de edificios cubiertos abarca la práctica totalidad de la infraestructura municipal. Además de las escuelas y centros asistenciales, el servicio cubrirá el mantenimiento de centros culturales, espacios juveniles, auditorios, dependencias policiales y oficinas de atención al ciudadano, como el edificio Abenarabi.

Asimismo, el plan incluye la protección de monumentos y espacios emblemáticos del patrimonio murciano que requieren condiciones de temperatura estables para la conservación de sus estructuras o para el desarrollo de eventos, como el Teatro Romea, el Teatro Circo, el Cuartel de Artillería y el Palacio Almudí.

Enmarcado dentro de la estrategia de Smart City (Ciudad Inteligente), el contrato introduce un sistema digital de seguimiento en tiempo real que monitorizará de forma constante el rendimiento de la maquinaria.

Para optimizar el control de las revisiones, la concesionaria acometerá una actualización completa del inventario mediante el etiquetado digital (códigos QR o chips identificativos) de cada uno de los casi 6.000 aparatos. De este modo, cualquier técnico podrá conocer el historial de averías de un split o una bomba de calor de forma instantánea.

Por último, se potenciarán los sistemas de telecontrol remoto. Esto permitirá al Ayuntamiento de Murcia encender, apagar o regular la temperatura de los edificios de forma centralizada y detectar fallos de manera prematura. Uno de los objetivos es optimizar el consumo eléctrico municipal, reduciendo la huella de carbono de la Administración local.