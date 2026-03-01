Murcia muy presente en los Goya con los galardones de Miriam Garlo, Álvaro Cervantes y Eva Libertad por 'Sorda'

La actriz murciana Miriam Garlo, tras recibir su premio a la Mejor Actriz Revelación en los Goya 2026 - MIGUEL CÓRDOBA/PREMIOS GOYA

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha estado muy presente en el palmarés de los Premios Goya 2026 gracias a los galardones obtenidos por Miriam Garlo (Goya a Mejor Actriz Revelación), Álvaro Cervantes (Mejor actor de reparto) y Eva Libertad (Mejor Dirección Novel) por la película 'Sorda'.

'Sorda' se convierte en la primera película española protagonizada por una actriz sorda, un largometraje en el se exploran los conflictos que surgen en la pareja al afrontar la maternidad y paternidad potenciados por el choque de los mundos sordo y oyente.

Miriam Garlo, tras recibir el Goya a la Mejor Actriz Revelación 2026 por su papel en la cinta, que narra los miedos de una mujer sorda que va a ser madre, ha pronunciado su discurso de agradecimiento también en lengua de signos, compartiendo este premio con todas las mujeres sordas.

"Esta película es un sueño. Gracias al equipo artístico y técnico murciano y catalán que nos ha acompañado y las tres productoras, que han apostado por que esta película fuera 100% accesible. Gracias a Álvaro Cervantes por convertirse en el compañero ideal para Ángela", expresó la actriz murciana, que dedicó unas emotivas palabras a su hermana y directora de ls película, Eva Libertad, "porque tu sensibilidad me protege" y a sus padres, "porque nos han animado a que el arte sea nuestra forma de vida".

Sobre el escenario de los 40 Premios Goya, Garlo pidió más inclusión y accesibilidad para la comunidad sorda. "Sin comunicación somos muebles, no hay respeto y sin respeto somos un fracaso social como sociedad. Ningún ser humano es invisible y ninguna persona sorda es muda. Tenemos una voz propia, pero no siempre es oral. ¡Viva la lengua de signos y viva el cine accesible!", reivindicó.

Por su parte, Álvaro Cervantes agradeció, tras alzarse con el Goya al Mejor Actor de Reparto 2026 por también por 'Sorda', el reconocimiento a su familia, a su pareja y a su compañera de reparto, Miriam Garlo, a la que le dijo "la mitad de esto es tuyo".

"Esta película me ha enseñado muchas cosas. Una palabra que veo que la gente no conoce, el capacitismo, un término que excluye a las personas son discapacidad. Tenemos que revisar nuestros propios privilegios", añadió.

"SI ESTOY AQUÍ ES POR EL TALENTO DE UN MONTÓN DE GENTE"

Tras recibir el Goya a la Mejor Dirección Novel 2026 por 'Sorda', que también ganó el Premio del Público en Berlinale y también tuvo muy buena acogida en el pasado Festival de Málaga, Eva Libertad afirmó "si yo estoy aquí es por el talento de un montón de gente, el amor de todo un equipo. Cuando empezamos con esta película temíamos que fuera catalogada y relegada a un nicho, y nos hemos encontrado con un público que nos ha recibido con los brazos abiertos".

Y es que, 'Sorda' es la primera película española protagonizada por una actriz sorda, su hermana Miriam Garlo. Escrita y dirigida por Libertad, el proyecto participó en el Campus de Verano de la Academia de Cine y parte del cortometraje homónimo nominado a los Premios Goya en 2023. Este galardón supone su primer Premio Goya, tras un largo recorrido de la película en festivales de todo el mundo.