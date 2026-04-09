Murcia preparada para el Velatorio Infantil y la lectura del Testamento de Doña Sardina 2026, Sita Abellán

Lectura del testamento de la Sardina - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia ya está preparada para vivir este viernes una de sus jornadas más simbólicas de las Fiestas de Primavera con una doble cita que une tradición y participación ciudadana como es el Velatorio Infantil de la Sardina, pensado para acercar la fiesta a los más pequeños, y la lectura del Testamento de Doña Sardina 2026, que pondrá el broche de oro a la jornada en la Glorieta.

El Velatorio Infantil tendrá lugar este viernes a las 12.00 horas en la plaza Julián Romea, donde los más pequeños podrán disfrutar de un ambiente festivo y familiar que combina tradición y entretenimiento. La jornada contará con el espectáculo infantil y musical 'Había una vez... el circo', una propuesta llena de magia, humor y música, según han informado desde el Consistorio.

El acto estará presentado por el Gran Pez, Doña Sardina y el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, quienes guiarán este simbólico velatorio adaptado para los niños, manteniendo viva una de las tradiciones más representativas de la ciudad.

Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el tradicional desfile de El Testamento de la Sardina, con el siguiente itinerario: avenida Gutiérrez Mellado, Alfonso X, plaza Circular, avenida Constitución, plaza Fuensanta, Gran Vía, plaza Martínez Tornel y Glorieta de España.

La jornada culminará a las 21.30 horas en la Glorieta de España con la celebración de la Glorieta Sardinera, que contará con animación musical, la lectura del Testamento de Doña Sardina 2026 a cargo de Sita Abellán, y un espectáculo audiopirovisual.

ÉXITO DEL CICLO 'PRIMAVERA RÍO' CON WALLS, RATA Y MALDITA NEREA

Asimismo, también se pondrá el broche final al ciclo musical 'Primavera Río', una de las novedades de las Fiestas de Primavera de este año, con un escenario flotante instalado en el río Segura. La clausura correrá a cargo de Maldita Nerea.

El ciclo arrancaba este miércoles con la actuación de Walls, que congregó a numeroso público, y continuará esta tarde con el concierto de RATA, en el entorno de los Molinos del Río. La actuación comenzará a las 19.30 horas, aunque el ambiente podrá disfrutarse desde las 17.00 horas en la Terraza de Los Molinos del Río, con acceso mediante invitación.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Este viernes continúan las actividades con el Jardín de Drilo en la plaza Circular, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, con hinchables, una recreación del mundo de la Pandilla de Drilo, photocall con personajes y espectáculos.

Asimismo, siguen las propuestas de Primavera en Familia en la Glorieta de España, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas, junto a los talleres y el espectáculo de Murciinsectos, que tendrán lugar a las 16.30 y 18.00 horas.

DEGUSTACIÓN DE MARINERAS EN LA PLAZA CIRCULAR

La jornada del viernes incluirá también, a las 13.00 horas en la Plaza Circular, una degustación de marineras en la que se repartirán 2.000 raciones.

A las 10.00 horas habrá un concurso de dibujo con alumnos de la Escuela de Arte, que realizarán en directo sus obras, hasta las 12.00 horas. Tras eso, a las 13.00 horas aproximadamente, se dará a conocer el fallo del jurado y la comenzará el reparto de esta tapa tan característica de Murcia.