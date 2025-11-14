Murcia refuerza su liderazgo europeo en la producción y promoción del brócoli y la alcachofa

Presentación en Lorca de la nueva campaña europea 'CuTE Fresh - Crisis de Identidad Vegetal', impulsada por las asociaciones +Brócoli y Alcachofa de España - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia consolida su posición como referente europeo en la producción y promoción de brócoli y alcachofa. Así lo destacó esta mañana el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, durante la presentación en Lorca de la nueva campaña europea 'CuTE Fresh - Crisis de Identidad Vegetal', impulsada por las asociaciones +Brócoli y Alcachofa de España.

El programa, que pone el foco en dos productos emblemáticos de la huerta de la Región de Murcia, forma parte de la iniciativa europea CUTE-FRESH, orientada a fomentar el consumo de verduras frescas. Vera señaló la importancia de estas iniciativas conjuntas entre el sector y las asociaciones de productores, "que contribuyen a difundir los valores nutricionales y medioambientales de nuestros productos, al tiempo que refuerzan la imagen de la Región de Murcia como potencia agroalimentaria y agrícola sostenible".

El director general destacó el papel de la Región de Murcia como referente nacional e internacional en la producción de brócoli, "que exporta casi el 70 por ciento del valor total nacional y cuenta con una producción estimada de 200.000 toneladas". A la vez que recordó que, aproximadamente, "siete de cada diez brócolis exportados por España proceden de la Región, con un valor de más de 315 millones de euros".

Por otro lado, la alcachofa supone "un cultivo estratégico para la Región de Murcia, que refuerza su liderazgo en el sector hortícola nacional, con una superficie cultivada superior a las 5.200 hectáreas y una producción estimada de más de 105.000 toneladas para la campaña 2025-2026", explicó Vera.

Asimismo, indicó que las variedades híbridas representan la mayor parte de la producción, con rendimientos medios superiores a 21.000 kilos por hectárea, lo que consolida la competitividad del sector. "Además, cerca del 60 por ciento de la producción total tiene como destino la industria, lo que refleja la importancia de la transformación agroalimentaria en la Región", concluyó.