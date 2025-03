Murcia rinde homenaje a su Policía Local en la festividad de San Patricio

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romea de Murcia ha acogido este lunes el acto de homenaje a la Policía Local en el marco de la festividad de San Patricio, patrón del Cuerpo, que ha incluido la entrega de la Medalla de Plata al Mérito Policial al jefe superior, José María Mainar, y de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a 39 agentes y nueve personas ajenas.

El acto, en el que también han sido reconocidos otros 44 efectivos, la ONG Azul en Acción y la Federación de Boxeo de la Región de Murcia, así como cinco policías jubilados, ha estado presidido por alcalde de Murcia, José Ballesta, y ha tenido lugar en el teatro en lugar de la Plaza del Cardenal Belluga, donde se iba a celebrar en un principio, ante la previsión de lluvias.

Junto a Ballesta han participado en el acto el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño; el concejal de Seguridad Ciudadanía y Emergencias, Fulgencio Perona; y el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, entre otras autoridades.

La festividad de San Patricio conmemora la victoria de la batalla de los Alporchones el 17 de marzo de 1452, por la que el Concejo de Murcia acordó el nombramiento del santo como patrón de la ciudad.

En su intervención, Ballesta ha indicado que Murcia es "una ciudad moderna, abierta, cosmopolita, dinámica y con una enorme energía" y también "una de las más seguras de España".

"Y es aquí donde corresponde a todos ustedes el protagonismo absoluto de esta celebración y así debe ser entendida como un reconocimiento público a la excelencia de su trabajo y al sacrificio de su esfuerzo", ha indicado el alcalde.

"Sin seguridad no hay libertad, no hay derechos. Sin seguridad no hay desarrollo ni progreso social. Sin seguridad no hay justicia", ha agregado el regidor.

MÁS DE 218.000 LLAMADAS EN 2024

Este año, la Policía Local de Murcia celebra el 30 aniversario de la creación de dos de sus grupos más emblemáticos, la Patrulla Ecológica y la Policía de Barrio, que desde 1995 trabajan por la protección del medio ambiente y el refuerzo de la seguridad y proximidad ciudadana.

En 2024, la Sala del 092 recibió más de 218.000 llamadas y la Policía Local realizó 1.762 servicios de auxilio y asistencia a la comunidad.

El compromiso con la protección de los más vulnerables se ha fortalecido con el trabajo del Equipo de Atención y Protección a la Familia (EPAF), que ha llevado a cabo más de 168 intervenciones relacionadas con la violencia de género, 72 de violencia doméstica, y mantiene el seguimiento de cerca de 600 víctimas a través del sistema VioGén, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Además, el programa de Policía Tutor ha realizado 3.808 visitas a centros educativos y ofrecido 15 charlas sobre seguridad en Internet.

En materia de seguridad ciudadana, la Policía Local ha efectuado más de 138.000 identificaciones y 42.000 cacheos, además de la detención de 1.162 personas por diversos delitos, destacando importantes intervenciones contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. La prevención ha sido clave también en la vigilancia de zonas de ocio y control del ruido, con más de 11.000 inspecciones a locales.

El trabajo ha sido reconocido en la V edición de los USEC Professional Awards, donde la Policía Local de Murcia fue galardonada por sus buenas prácticas en seguridad pública. Este premio subraya más de 40 años de dedicación al modelo de Policía de Proximidad que apuesta por la cercanía, la prevención y la construcción de una comunidad más segura y cohesionada.

Cabe recordar que un equipo de 174 agentes voluntarios prestó servicio en el municipio de Algemesí (Valencia) durante 18 días tras la DANA que asoló Valencia. Los policías murcianos colaboraron inicialmente en labores de búsqueda y limpieza y, posteriormente, en funciones de seguridad ciudadana.

Su labor fue reconocida tanto por los vecinos, que expresaron su gratitud, como por la Jefatura de la Policía Local de Algemesí, que destacó la profesionalidad y el compromiso en un momento tan crítico.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha felicitado a la Policía Local de Murcia y, en especial, a las personas condecoradas.

Ortuño ha señalado que una de las principales demandas de la población es la mejora de la seguridad ciudadana y ha señalado que, aunque se trate de una competencia "fundamentalmente" del Estado, la presencia de Policía Local "contribuye a reforzar la seguridad".

Al hilo, ha puesto en valor que el Gobierno regional destinó 21 millones de euros en 2024, de los que 16 fueron para cofinanciar el coste del personal de las plantillas de la Policía Local de los 45 municipios, y cinco para mejorar los recursos con los que cuenta este cuerpo.

"Y todo ello porque tenemos muy claro que más policías locales dotados con los medios necesarios es sinónimo de más seguridad", ha remarcado.

Por otro lado, Ortuño ha aprovechado para destacar que el Gobierno regional está "avanzando" en la tramitación de un decreto que espera aprobar este mismo año y que "va a unificar los procesos selectivos para acceder a este cuerpo policial".