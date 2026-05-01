Murcia sale a la calle este 1 de Mayo bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'

Cabecera de la manifestación por el 1 de Mayo en Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha vuelto a salir a la calle este viernes, 1 de mayo, por el motivo del Día Internacional del Trabajo bajo el lema 'Derechos , no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

A la convocatoria de los sindicatos CCOO, UGT y USO se han sumado numerosos colectivos sociales y partidos políticos como IU, Sumar, PSRM y Podemos, para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, luchar por una mejora salarial, el acceso a una vivienda y el firme rechazo a los discursos de odio.

En la ciudad de Murcia, la marcha ha partido, pasadas las 11.00 horas, desde la plaza de la Fuensanta y, tras recorrer la Gran Vía y el Plano de San Francisco, ha finalizado en los Jardines del Malecón.

La secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes, ha destacado que la movilización se produce en un escenario "marcado por la guerra, los bajos salarios, el difícil acceso a la vivienda y las políticas de ultraderecha".

Por su parte, la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez, ha defendido la necesidad de reivindicar el papel constitucional de los sindicatos, mientras desde USO, su secretaria general, Julia Martínez, ha afirmado que los buenos datos económicos que se difunden desde las administraciones "no siempre se reflejan en la vida cotidiana de los trabajadores".

Desde el PSRM, su portavoz, Isabel Gadea, ha defendido que "cuando gobierna el PSOE, la clase trabajadora gana en derechos y en calidad de vida" y ha puesto de ejemplo los más de 22 millones de personas afiliadas a la seguridad social "gracias a la reforma laboral"; el Salario Mínimo Interprofesional, que ha subido un 66 por ciento desde 2018; el paro por debajo del 10 por ciento o que la temporalidad esté por debajo del 12 por ciento.

"Pero, desgraciadamente, en la Región de Murcia tenemos las mayores tasas de paro y temporalidad de España, peores sueldos y convenios sin renovar durante más de 15 años. Exigimos a López Miras que se ponga a trabajar, que gestione, deje de abrazar a la ultraderecha y ponga en marcha medidas reales que permitan avanzar en derechos y mejoras para los trabajadores y trabajadoras de la Región", ha señalado Gadea.

Desde Podemos, Javier Sánchez Serna ha insistido en que "el peligro no son los inmigrantes, el peligro son los que vienen a quitarnos derechos, los que vienen a subirnos aún más las rentas de los alquileres. Por eso este Primero de Mayo hay que recordar que la lucha de los trabajadores siempre fue la lucha de clases, es decir, la lucha por poner límites a los ricos y dar derechos a los que no tienen derechos".

Por su parte, Penélope Luna (IU-Verdes), ha señalado que "el derecho que más nos urge a día de hoy es el derecho a vivir en paz". "La paz no solamente como ausencia de guerra, sino también de vivir en una casa sin miedo a un desahucio, de tener un trabajo con derechos y con salario suficiente, de tener servicios públicos fuertes y la paz también de mujeres, hombres, jóvenes, mayores y en definitiva de las familias trabajadoras de tener un proyecto de vida sin miedo y con futuro".

Finalmente, Lorena Lorca (Sumar) ha subrayado que su presencia en la manifestación no es sólo "por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de esta región, sino también por una vivienda digna", algo que está recogido en la Constitución Española. "No podemos estar del lado de los rentistas, sino del lado de los trabajadores y las trabajadoras".

A estas reivindicaciones sindicales y políticas se han sumado las de los colectivos sociales. El sacerdote Joaquín Sánchez, representante de varios movimientos sociales en la Región de Murcia, ha advertido de la existencia de trabajadores pobres y ha insistido en la necesidad de movilizar, sensibilizar y concienciar a la sociedad.

Por otro lado, desde la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes (ATIM) señalan que, en un contexto global "donde los derechos laborales vuelven a estar bajo la sombra de la precariedad y el discurso de odio, alzamos la voz para denunciar que, 140 años después de la revuelta de Haymarket, la lucha por la jornada de ocho horas y la dignidad humana sigue siendo una asignatura pendiente; y lo es, de forma concreta, en este país donde vivimos y convivimos, pero donde el colectivo migrante sigue enfrentando las condiciones más duras".