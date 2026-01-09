Murcia señala que la propuesta del modelo de financiación "nace viciada porque está hecha por y para el independentismo"

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional señaló hoy que la propuesta del modelo de financiación presentada por el Ejecutivo central "nace viciada porque está hecha por y para el independentismo". El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, denunció en este sentido que el nuevo sistema "no ha sido negociado ni pactado con las comunidades, por lo que rompe los principios de igualdad y de solidaridad".

"La Región de Murcia lleva más de siete años exigiendo la reforma del modelo de financiación, y nuestra petición ha sido ignorada de manera sistemática por el presidente Sánchez y su ministra Montero. Ahora, de repente, ponen una propuesta sobre la mesa única y exclusivamente por la exigencia de un personaje condenado por la Justicia como Junqueras. Es lamentable que esta reforma se haya elaborado y negociado de manera unilateral con Cataluña y sin contar en absoluto con el resto de comunidades autónomas", añade Marín.

En cuanto a la propuesta, el consejero recordó que, "salvo Cataluña, las comunidades apenas conocemos más que lo que ha contado la ministra en una rueda de prensa". En este sentido, el titular de Hacienda denunció que la ministra "se ha saltado todos los mecanismos de negociación, coordinación y cooperación y de respeto y lealtad institucional y ha reducido el Consejo de Política Fiscal y Financiera a una reunión en la que contar a las comunidades los detalles de algo que ya ha pactado con Cataluña".

"Parece que se van a inyectar más recursos en el nuevo modelo, algo que también venimos exigiendo desde hace años desde la Región de Murcia; y con una recaudación extra de 180.000 millones de euros en los últimos siete años es injustificable que esa inyección de recursos no se haya producido mucho antes y que hayan seguido castigando a la Región de Murcia".

Sobre el aumento de recursos anunciado por la ministra, el titular de Hacienda subrayó que la Región de Murcia "ha sido la peor financiada en los últimos años y no va a aceptar ningún agravio comparativo ni una propuesta que no compense la infrafinanciación histórica que hemos estado sufriendo por la falta de voluntad política del presidente Sánchez. Seguiremos exigiendo lo que corresponde a los ciudadanos de la Región para garantizar los servicios públicos que merecen".

No obstante, y a expensas de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha anunciado la ministra, el responsable de las cuentas regionales ha recordado que ésta "no ha aclarado de dónde van a salir esos recursos extra del nuevo sistema".

PRIVILEGIOS PARA CATALUÑA Y LÍMITES AL RESTO DE COMUNIDADES

"Dice que esos recursos serán fruto del dinamismo de la economía, pero teniendo en cuenta que el Estado es deficitario tenemos claro que Sánchez y su ministra van a seguir haciendo lo que mejor saben hacer: subir impuestos", lamentó el consejero.

Por último, Marín advirtió de que a cambio de ese supuesto aumento de recursos, el nuevo modelo "esconde puntos o medidas que habrá que estudiar con detalle, como su insistencia en recortar la capacidad normativa de las comunidades".

"Para Cataluña, independencia fiscal, pero al resto de comunidades nos quiere decir si podemos o no bajar impuestos a nuestros ciudadanos. La ministra intenta justificar esa falsa armonización fiscal con el argumento simplista del 'dumping' fiscal, pero resulta poco creíble que acuse de 'dumping' a algunas comunidades por bonificar el injusto Impuesto de Sucesiones al mismo tiempo que presenta un modelo de financiación que blinda los privilegios para Cataluña", concluyó.