Murcia suma más de 6.000 plazas diarias adicionales en las líneas de transporte público con mayor demanda

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia sumará a partir del próximo lunes, 1 de junio, más de 6.000 plazas diarias adicionales en las líneas de transporte público con mayor demanda de viajeros, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, acompañado por concejales y alcaldes pedáneos, ha dicho que esta medida responde a un análisis sobre la evolución de usuarios, los flujos de movilidad y las necesidades trasladadas por vecinos, conductores y juntas municipales.

"Seguimos adaptando el transporte público a cómo se mueve Murcia, reforzando aquellas líneas donde existe mayor demanda y actuando para mejorar la capacidad, la frecuencia y la puntualidad del servicio", ha señalado Muñoz.

El edil ha agradecido además el trabajo realizado por los pedáneos y juntas municipales para trasladar las necesidades de sus vecinos y colaborar de forma permanente con el Ayuntamiento con el fin de mejorar el servicio de transporte público en barrios y pedanías.

Asimismo, Muñoz ha destacado el papel "clave" que desempeñan los pedáneos para informar a los vecinos sobre estas mejoras y facilitar que los usuarios conozcan los nuevos horarios y refuerzos del servicio.

Las principales mejoras se centran en las líneas 30 y 31, dos de las conexiones con mayor crecimiento de viajeros de toda la red y que prestan servicio a numerosas pedanías del este del municipio.

La línea 30, que conecta Murcia con pedanías como Zeneta, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján, Los Dolores y Cañadas de San Pedro, ha pasado de 758.000 viajeros anuales en 2023 a superar actualmente el millón de usuarios.

Por su parte, la línea 31, que une la ciudad con Beniel, El Raal, Alquerías, Santa Cruz, Llano de Brujas y Puente Tocinos, ha pasado de 900.000 a 1,3 millones de viajeros anuales, consolidándose como uno de los principales corredores de acceso desde pedanías al casco urbano.

Este crecimiento de viajeros provoca una elevada ocupación y situaciones de saturación en horas punta, por lo que el Ayuntamiento ha decidido reforzar ambas líneas para absorber la demanda y evitar situaciones de saturación en determinadas expediciones.

En el caso de la línea 30, las frecuencias mejorarán pasando de 20 a 15 minutos en horario de mañana y de 30 a 20 minutos por la tarde. Para ello, se incorporan nuevos autobuses al servicio, permitiendo sumar cerca de 2.800 plazas adicionales al día y mejorar la capacidad en uno de los corredores con mayor demanda del municipio.

Además, la línea incrementará de forma muy significativa el número total de expediciones diarias, pasando de las 80 actuales a 111 expediciones. Del mismo modo, la línea 31 también mejorará sus frecuencias hasta los 15 minutos en horario de mañana y los 20 minutos por la tarde, incorporando otras 2.800 plazas adicionales diarias.

Asimismo, esta línea pasará de 82 a 113 expediciones diarias, lo que supone 31 nuevas expediciones adicionales para reforzar la conexión entre Murcia y las pedanías del este. En conjunto, ambas líneas incorporarán 62 nuevas expediciones diarias.

Además, la coordinación de servicios permitirá alcanzar frecuencias combinadas de hasta 7 minutos en algunos de los tramos con mayor demanda del corredor este y disponer de un autobús aproximadamente cada 9 minutos desde Gran Vía hacia estas zonas en horas punta.

MEJORAS DE PUNTUALIDAD Y REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Junto a los refuerzos de capacidad, el Ayuntamiento también pondrá en marcha distintas medidas destinadas a mejorar la puntualidad y adaptar el servicio a las condiciones reales del tráfico.

En la línea 6, que conecta Murcia con Santo Ángel y La Alberca, se incorporará un nuevo autobús que permitirá mejorar el cumplimiento de los horarios y reforzar la conexión con el centro de la ciudad.

Además, la combinación de las líneas 6 y 29 permitirá disponer de expediciones cada 15 minutos en el tramo entre Murcia y La Alberca frente a los 30 actuales.

Por su parte, la línea 91 reorganizará completamente su recorrido unificando todos los servicios por Gran Vía, lo que permitirá eliminar los retrasos estructurales que se producían en el itinerario alternativo y duplicar las frecuencias en el tramo principal y de mayor demanda entre Sangonera la Seca y Murcia.

De este modo, las expediciones pasarán de 60 a 30 minutos en este corredor central, mejorando la conexión de pedanías como Sangonera la Seca, Javalí Nuevo, Puebla de Soto, La Raya y Nonduermas con el centro de la ciudad.

Asimismo, se realizarán ajustes técnicos en otras líneas del municipio con el objetivo de adaptar los horarios a la realidad del tráfico y ofrecer un servicio más fiable y regular.

INFORMACIÓN EN AUTOBUSES, WEB Y PARADAS

Con el objetivo de facilitar que los usuarios conozcan todas las mejoras y nuevos horarios, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa en autobuses, paradas y canales digitales municipales.

De este modo, los vecinos podrán consultar toda la información actualizada sobre horarios, frecuencias y recorridos a través de avisos específicos en los propios vehículos, en las paradas y en la web municipal y de transporte público.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para potenciar el transporte público como alternativa al vehículo privado y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, moderno y sostenible.

Estos nuevos refuerzos se suman a las mejoras realizadas desde el inicio de la legislatura en distintas líneas del municipio, como las líneas 26, 28, 30, 31, 44 y 91, dentro de una estrategia de adaptación progresiva del transporte público a las necesidades de barrios y pedanías.

El Ayuntamiento va a destinar 1,67 millones de euros a la implementación a partir de este lunes de estos refuerzos y mejoras del servicio. Actualmente, cerca del 30% de los recorridos del transporte público urbano ya se realizan mediante vehículos eléctricos, gracias al tranvía y al tranvibús.

Además, el tranvibús ya supera los 600.000 viajeros, consolidándose como una de las principales alternativas de movilidad entre Murcia, El Palmar, el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud.