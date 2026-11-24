Anuncio de la gratuidad de transporte público y los disuarios del 1 de diciembre al 6 de enero - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia hará gratuito todo el transporte público municipal del 1 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos. Se podrán utilizar autobuses, tranvía y tranvibús sin pagar y además se tampoco se pagará para estacionar en cinco aparcamientos disuasorios municipales.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "que los murcianos dediquen su tiempo a disfrutar de la Navidad, no a buscar aparcamiento. Que puedan salir con sus familias, visitar a sus seres queridos y descubrir todo lo que ofrece Murcia, vivan en el barrio o pedanía que vivan. "Con esta medida les ofrecemos alternativas para desplazarse con comodidad, aprovechar al máximo estas fechas y regresar a casa sin preocuparse por el transporte", ha añadido

La gratuidad alcanzará a los autobuses de la red municipal, al tranvía y al tranvibús, sea cual sea el origen y destino del viaje, durante toda la jornada, incluidos días laborables, fines de semana y festivos, han informado desde el Consistorio.

CÓMO UTILIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO

Durante el periodo de gratuidad, los usuarios que dispongan de bono de transporte deberán validarlo, sin que se les cobre importe alguno ni se descuenten viajes de su saldo o días de validez.

Quienes no dispongan de bono podrán obtener un billete de coste cero en el autobús que les facilitará el conductor, siguiendo el mismo sistema que ya se utiliza en el tranvibús, algo que no será necesario en el caso del tranvía.

MÁS DE MIL PLAZAS GRATUITAS EN DISUASORIOS

A la gratuidad del transporte público se sumarán la de cinco aparcamientos disuasorios municipales, que ofrecerán 1.017 plazas sin coste durante el mismo periodo y sin necesidad de acreditar el uso del transporte público.

Los estacionamientos incluidos son Hacienda, con 404 plazas; Atocha, con 212; Loaysa, con 197; Fuenteblanca, con 104; y Justicia, con 100.

Todos ellos están conectados con la red municipal de transporte, permitiendo a quienes necesiten utilizar su vehículo dejarlo en estos aparcamientos y continuar el trayecto en autobús o tranvía, también gratuitamente. Esta alternativa busca reducir el tráfico y evitar la circulación de vehículos en busca de aparcamiento y dinamizar el comercio y la hostelería.

NUEVAS TARIFAS PLANAS DE 12 Y 21 EUROS Y FACILIDADES PARA ADQUIRIR LOS BONOS

El próximo 1 de diciembre también entrará en vigor la nueva ordenanza de tarifas del transporte público, que incorporará bonos de tarifa plana de 30 días por 12 euros para estudiantes y 21 euros para el resto de usuarios.

"Los nuevos bonos podrán comprarse durante el mes de diciembre y comenzar a utilizarse cuando termine la gratuidad, el 7 de enero, sin perder un solo día de validez. Además, los bonos actuales seguirán siendo válidos, por lo que nadie tendrá que cambiar su tarjeta. Queremos que los murcianos dispongan de tiempo suficiente para elegir la tarifa que más les convenga y realizar los trámites sin prisas ni esperas de última hora", ha anunciado Rebeca Pérez.

AVANZA EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE

De forma paralela, ha comenzado ya el estudio de las ofertas presentadas para el nuevo modelo de transporte público, una vez desestimados los dos recursos que mantenían suspendido el procedimiento, lo que permitirá llevar a cabo la mayor transformación del transporte público en décadas.

El nuevo modelo, cuyo contrato ha sido licitado por 731,5 millones de euros, contempla 50 líneas diurnas y 9 nocturnas, una flota de 160 vehículos y 1.540 expediciones. Su implantación permitirá mejorar conexiones, frecuencias y horarios en barrios y pedanías.