Murcia se viste de amarillo con el 'Murcia Fashion Tour', que transforma la Glorieta en una gran pasarela urbana

La Glorieta de España se convirtió anoche en una auténtica pasarela de moda al aire libre con la celebración de 'Murcia Fashion Tour' - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Glorieta de España se convirtió en una auténtica pasarela de moda al aire libre con la celebración de 'Murcia Fashion Tour', una experiencia artística y sensorial que llenó el corazón de la ciudad de creatividad, diseño y talento murciano.

Con el Ayuntamiento de Murcia como telón de fondo y el color amarillo como hilo conductor, el evento transformó uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un escenario vibrante donde moda, cultura e identidad se dieron la mano.

La acción, celebrada dentro de la programación oficial del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona y como parte de la novena edición de Murcia Pasarela Mediterránea, arrancó con un momento especialmente emotivo.

Antes del desfile resonaron los versos del Himno a Murcia, escritos por el poeta murciano Pedro Jara Carrillo, llenando la Glorieta de emoción y orgullo por la identidad murciana: "Murcia, la patria bella de la Huerta sultana; novia rica y lozana siempre llena de azahar".

Con esta apertura poética, la periodista Beatriz Salazar fue la encargada de conducir el evento, guiando al público a través de una experiencia en la que trece diseñadores murcianos reinterpretaron la ciudad mediante colecciones inspiradas en la primavera, la luz mediterránea, la huerta, la Catedral, las Fiestas de Primavera, el azahar y la esencia cultural de Murcia.

El amarillo se convirtió en el gran protagonista visual de la tarde; presente en todas las propuestas, el color simbolizó la luz, la energía y el optimismo de Murcia, conectando con los limoneros, la huerta y la luminosidad característica de la ciudad. Sobre la pasarela desfilaron diseños llenos de identidad, artesanía y narrativa visual.

Adolfo Ruiz presentó vestidos tejidos artesanalmente inspirados en el melocotón murciano y en una estética boho chic, con tejidos de algodón, viscosa satinada, transparencias y delicados detalles en ganchillo y seda. Charo Romero Atelier emocionó con 'Sol de Azahar' y 'Soleá de Vida', dos propuestas llenas de movimiento y color donde las manipulaciones textiles y las intervenciones pictóricas del artista murciano Álvaro Peña transformaron los vestidos en auténticos lienzos vivos inspirados en la luz mediterránea.

Gonzalo Coloma llevó a la pasarela la esencia de las Fiestas de Primavera mediante diseños protagonizados por flores de clavel y tonalidades amarillas que evocaban la magia de las calles murcianas durante las celebraciones.

Por su parte, Juan Martínez apostó por una moda joven, libre y consciente, jugando con estampados y tejidos atrevidos para reivindicar la autenticidad y una nueva forma de recorrer la ciudad. Y Manuela Bueno Couture presentó vestidos vaporosos y conjuntos sofisticados inspirados en la huerta y el patrimonio monumental murciano, incorporando referencias a los limoneros, al refajo tradicional y a la arquitectura de la Catedral de Murcia mediante encajes, puntillas y tejidos satinados.

La primavera mediterránea cobró vida en las propuestas de Marisa Bymacaro y Patricia Leal, quienes llenaron la pasarela de flores, siluetas fluidas y referencias al azahar, reinterpretando la feminidad murciana desde una mirada romántica y contemporánea.

Raquel Samper trasladó el barroco murciano a la moda mediante bordados, piezas espejo, perlas y tejidos jacquard inspirados en la riqueza visual de la Catedral, con cierto movimiento y teatralidad. Por su parte, Ruth Duréndez de SamuraiSan, presentó estilismos de cuero inspirados en la arquitectura, el movimiento y la energía de Murcia, reinterpretando incluso los tradicionales zaragüelles desde una visión contemporánea y artística.

Bellatara, firma de Tamara Hidalgo, apostó por lazos de seda, encajes, bordados artesanales y pedrería para reinterpretar la riqueza monumental de la tierra, mientras Teban & Luján imaginaron una 'Murcia soñada por una parisina' mediante vestidos etéreos en tules y gasas ligeras que fusionaban romanticismo francés y esencia mediterránea.

Elena Koshurnikova presentó diseños inspirados en el azahar y en la monumentalidad barroca de la Catedral de Murcia mediante creaciones fluidas en satén y organzas translúcidas. Y Javier Mármol cerró el recorrido creativo con una sofisticada colección cápsula protagonizada por una mujer cosmopolita que descubre Murcia entre la arquitectura histórica, la luz mediterránea y la vida cultural de la ciudad.