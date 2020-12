Música, películas, libros, videojuegos y cómics en los nuevos 'Packs de préstamo de la BRMU'

MURCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, lanza los nuevos 'Packs de préstamo BRMU'. El servicio consiste en unas cajas diseñadas con 'aires warholianos', por la diseñadora Diana Escribano, que se asemejan a un bote de detergente en cuyo interior se ofrecen libros, películas, cómics, música y, en algunos casos, videojuegos, relacionados temáticamente.

Se reservan a través de la página web de la biblioteca (www.bibliotecaregional.carm.es) para disfrutarlos en casa durante dos meses y la selección de obras alterna novedades recientes con obras menos conocidas.

La semejanza del diseño con el de una caja de detergente es con la intención de subrayar que la cultura, en una biblioteca pública, es un artículo de primera necesidad, de consumo diario; de ahí también la decisión de mantener el anglicismo 'pack' por ser recurrente en la terminología comercial de los supermercados.

Las temáticas elegidas se acercan a debates de actualidad, en muchas ocasiones con títulos claramente irónicos. Así, será posible encontrar desde el pack 'Si el glamur son las Kardashian, apaga y vámonos'; a 'Corre Sarah Connor, te persigue el ciborg'; 'Pack apropiacionista'; 'Pack políticamente no muy correcto'; 'Si la edad es un estado mental tú no has cumplido los 18'; o 'Pack 2020: el año que vivimos peligrosamente', entre otros.

Son títulos que actúan como contrapunto jocoso a contenidos que en muchos casos los contradicen, como es el caso del 'Pack que entretenga y no me haga pensar', que incluye ensayos sobre filosofía o historia de la cultura.

OFERTA DE LANZAMIENTO

Y, como 'oferta de lanzamiento', todos los usuarios que reserven un pack recibirán como obsequio tres carnés de autor exclusivos a su nombre. Los carnés de autor son otra de las novedades que la BRMU lanza dentro del plan Libréate 2020-2023 de estrategia para el fomento de la lectura desarrollado desde la Consejería.

Un total de 40 packs a los que se irán sumando nuevas unidades en próximas semanas. Tienen además su correspondencia en digital, a través de 'vídeorecomendaciones' y 'promos'; que se irán publicando a través de las redes de la biblioteca con el hashtag #PacksdePréstamoBRMU.

Tres artistas locales, Electric Girl Collage, Miriam Martínez Abellán e Ilu Ros han rediseñado con collages e ilustraciones (en el caso de Ros) los carnés de la biblioteca. Estos diseños (un total de 15 tipos diferentes de edición limitada) se darán a los usuarios que participen activamente en las propuestas de la BRMU, como una manera de agradecerles su apoyo y abrir la imagen de la biblioteca para que sea intervenida por creadores autóctonos.

Los vídeos promocionales en redes sociales de esta iniciativa se pueden ver en los enlaces https://www.youtube.com/wa ch?v=Vt7Plj1mbc0&feature=youtu.be y https://www.youtube.com/watch?v=mwPiAUW_I_s&feature=youtu.be.