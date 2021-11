Nace PreteritUM, el proyecto UMU para combatir las 'fake news' históricas

MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha creado PreteritUM, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y el grupo de transferencia Laboratorio Temporal (LATE), y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación, informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El objetivo es acercar a la ciudadanía al proceso de construcción de la historia. Esta consiste "en contrastar y evaluar las fuentes de cara a realizar argumentaciones fundamentadas sin dejarse llevar por las fake news, tan a la orden del día", ha comentado Laura Arias, responsable del Laboratorio Temporal y miembro del equipo.

Para ello, se valdrá de cuatro acciones: '¡Que no te cuenten historia(s)!', 'Desmontando a tu cuñado', 'Equipo de investigación temporal' y 'What the Fact', que irán descubriéndose a lo largo de estos meses.

¡QUÉ NO TE CUENTEN HISTORIA(S)!

Animados por el éxito mediático del canal de TikTok creado el curso pasado y por la alta motivación conseguida entre los estudiantes participantes de la UMU, surge la primera acción de PreteritUM: '¡Que no te cuenten historia(s)!'.

Está dirigido a docentes y estudiantes de Secundaria y Bachillerato y consiste en generar material original que introduzca y fomente la discusión histórica, la ruptura de mitos y la génesis del conocimiento científico. Se busca crear una campaña de participación estudiantil a través de plataformas virtuales y redes sociales. El desafío es conseguir que "los más jóvenes discutan sobre historia en las redes", ha afirmado Alejandro Egea, otro de los integrantes de PreteritUM.

El material a crear consiste en vídeos, muy cortos, que cuenten historias rigurosas y bien documentadas. Los equipos tendrán un máximo de cuatro participantes y los premios a los equipos y centros ganadores (dos por categoría, Secundaría y Bachillerato) del concurso serán de carácter histórico y didáctico.

La fecha final para enviar los vídeos es el 30 de abril de 2022, con lo que hay tiempo, pero antes, para tener un trato más cercano con los interesados e interesadas, el personal docente que quiera participar tendrá que enviar una ficha con sus datos hasta el 31 de enero.

PreteritUM cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, apoyan al proyecto la Fundación Integra, Patrimonio Inteligente, Cartagena Puerto de Culturas y la editorial Edelvives.